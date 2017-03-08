استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه امس رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية محمد نواز شريف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوطيدة بين البلدين واوجه دعمها وتطويرها في شتى المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، كما تطرق اللقاء الى مناقشة آخر تطورات الاحداث على الساحتين الاقليمية والدولية فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الدقباسي ومقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة وسفيرنا لدى جمهورية باكستان نصار عبدالرحمن المطيري.