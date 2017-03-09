الرومي: قانون الأحداث أقره المجلس السابق لمواجهة الاحتجاجات الشبابية

زيادة محفظة المشاريع الصغيرة إلى 150 مليوناً بالمداولة الأولى

الحميدي السبيعي: تم تخفيض سن الحدث إلى 16 سنة انتقاماً من المغردين

عبدالكريم الكندري: قانون الأحداث دليل عبث الحكومة بالتشريع

الحربش: قانون الأحداث تم تفصيله لحالة أمنية وهذا منحى خطير

الفضل: الدول المتقدمة تعتمد سن الحدث18 سنة

خورشيد: سن الحدث 16 سنة يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

الفضالة: هذا القانون خطيئة والحكومة غير قادرة على إدارة البلد

الهاشم: تحية إلى الكويتيات اللائي شرفننا في المحافل الدولية

محمد العبدالله: الحكومة تسخّر جهودها لمساواة المرأة الكويتية في الحقوق

الدقباسي: نطالب الحكومة بحماية المجتمع بتفعيل الربط الأمني مع الدول الأخرى

الدلال: هيئة مكافحة الفساد إحدى صور الفشل الحكومي في مكافحته

العزب: قانون هيئة مكافحة الفساد تشوبه شبهة دستورية ولابد من تعديله

العدساني: سأقدم قانوناً بإلحاق هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس الأمة

البابطين: كان هناك ضياع تشريعي في السابق والآن نصحح الأوضاع

وليد الطبطبائي: قانون الأحداث اتضحت فيه غاية الانتقام من شباب الحراك

حمدان العازمي: كيف يعيَّن سلمان الحمود وزيراً في الطيران المدني بعد استقالته مباشرة؟!

الشاهين: نتمنى إقرار قانون الأحداث لنعيد العملية التشريعية إلى اتساقها

الشطي: ضرورة إلغاء ثغرة عقوبة الغرامة على الأحداث

أبل: القوانين لا ضير في تعديلهـا لكن نرفض الإساءة للمجـلـس السابـق

الدمخي: قانون الأحداث السابق يتعارض مع القوانيـن المحليـة

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل





وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية امس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الأحداث بعد الموافقة عليه في المداولتين الاولى والثانية.



وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اصل الحضور وعددهم 54 عضوا، ونص البند الاول من المادة الاولى من الاقتراح بقانون على ان «الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره»، فيما عرف البند الثاني من المادة ذاتها الحدث المنحرف بأنه «كل من اكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون، ونص التعديل على المادة 15 بأنه «لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث واذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة»، واضافت المادة: «واذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن»، وجاء التعديل على الفقرة الاولى من المادة 39 انه «إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث او اكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة احيل الجميع الى المحكمة المختصة اصلا على ان تطبق احكام هذا القانون بالنسبة الى الحدث»، وأقر المجلس بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم وتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين ويهدف الاقتراح بقانون بحسب تقرير لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية الى زيادة رأسمال البنك الصناعي وتمديد العمل فيها فمنذ العمل بقانون محفظة البنك الصناعي في عام 1998 زاد اقبال الشباب الكويتي على العمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدمت المحفظة العديد من المساهمات التمويلية بما يخدم الاهداف المنشأة لأجلها، ووافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية الى بداية الجلسة المقبلة للمجلس.



ورفع الرئيس الغانم جلسة المجلس على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم 14 مارس الجاري.



وكان مجلس الامة يناقش عددا من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية المتعلقة بعدد من مشروعات القوانين بشأن اتفاقيات بين دولة الكويت ودول شقيقة وصديقة وجهات دولية. فإلى التفاصيل:



افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الاربعاء 8 مارس 2017 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.



٭ مرزوق الغانم: نبارك للأخت صفاء بيوم المرأة العالمي.



٭ صفاء الهاشم: شكرا الأخ الرئيس تحية لكل أم وموظفة ولكل مهندسة، تحية لكل من قال ان المرأة نصف عقل، بل هي مصدر الالهام وسراج يضيء العتمة، تحية لإخواني وزملائي ولأمهاتهم وزوجاتكم وللسيدات اللائي أوصلنكم للبرلمان وأعطينكم الثقة للبرلمان، شكرا لك على المبادرة بتكريم المرأة الكويتية الذي سوف يحدث الاسبوع المقبل، تحية للكويتيات السيدات اللائي شرفننا في المحافل الدولية وتحية أوصلها لسيدة فاضلة احتضنت الاطفال اليتامى صفاء الفيلكاوي، وفايزة الخرافي وأول وزيرة معصومة المبارك و4 سيدات لقاعة عبدالله السالم، تحية الى سيدات الكويت، أريد أن أذكر الاسماء، شكرا لكم على هذا الاهتمام.



٭ الشيخ محمد العبدالله: الشكر موصول لصفاء الهاشم على الكلمات وتشاطر الحكومة كل ما قالته الهاشم وتؤكد أن الحكومة تهتم بنصف المجتمع، وقد يرى البعض أنه النصف الأهم ونسخر جهودنا من أجل مساواة اخواننا في الحقوق آملين أن نوفق بإرساء ومبادئ الحقوق المتساوية ومقدما هو مرسوم بالقانون.



الأسئلة



أسئلة النائب علي الدقباسي لوزير الداخلية لإفادته بعدد قضايا المخدرات خلال الخمس سنوات الماضية.

٭ علي الدقباسي: سألت وزير الداخلية عن عدد الوافدين المتورطين في قضايا المخدرات، ورد بأن الوافدين تاجروا وتعاطوا المخدرات، بمعنى أننا كدولة وحكومة سهلنا دخولهم الى البلاد، ومدمن المخدرات يرتكب أي جريمة أخرى للحصول على المخدر، وأريد أن أشير الى قضية تصاريح الدخول.



ويفترض أن يكون في سفاراتنا في الخارج مكاتب تتأكد من الزائرين أو الداخلين في الكويت من سيرتهم وجرائمهم حتى لا تؤثر على المجتمع الكويتي.



أمس (الاول) قال الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة ترسم سياستها بناء على الاحصائيات وتعرف أن جرائم المخدرات الاتجار والتعاطي للوافدين أكثر من 51% ويجب أن يتخذ مجلس الوزراء إجراءات لحماية المجتمع الكويتي.



ونرحب بكل وافد يعمل من أي دولة ونرحب بالخبرات والكفاءات ولا يمكن أن نقبل جلب مجرمين وتداعيات الإجرام على هذا المجتمع، والخطورة ان كل سنة تزيد جرائم التعاطي والاتجار للوافدين في الكويت.



والحكومة مطالبة بحماية المجتمع بأساليب جديدة وليست تقليدية ولتفعِّل الحكومة الربط الأمني مع الدول وفق الاتفاقيات.

هذه الجرائم كلها تندرج تحت جرائم المخدرات، وأتمنى أن هذه المعلومات تؤخذ بعين الاعتبار وتتخذ الاجراءات لتخفيف هذه النسبة من المجرمين في الكويت.



سؤال النائب محمد الدلال لوزير العدل لإفادته عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية من عدمه.



٭ النائب محمد الدلال: أحيي المرأة الكويتية وأعتز بدورها لليوم العالمي للمرأة الزوج والأخت والابنة وهن شركاء في الحياة والإنجاز والتغيير الإيجابي.



وأحيي الأخت صفاء والأخت الوزيرة هند الصبيح وكل أخت معنا في المجلس اللائي يعملن لإنجاح دور المجلس.



فوجئت برد وزير العدل المشرف على هيئة مكافحة الفساد، والتي نعتبرها إحدى صور الفشل الحكومي في مكافحة الفساد بسبب القوانين التي أصرت على إصدارها في فترات سابقة واليوم نجني حصاد وهذه القوانين غير الجيدة.



أتاني الرد في 1/2 ويقول ان مجلس الوزراء طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بتجاوزات منسوبة الى الهيئة.

هناك نقاط كبيرة ليست لها علاقة بالمخالفات الموجودة احمد الرميحي ليس احيل للتقاعد، لجنة التقصي الذي خرج تقريرها في 7/2 لم تتطرق الى هذا الموضوع إطلاقا، وسألت عن هل أقر الهيكل التنظيمي واختصاصات مجلس الأمناء ولم تأتني الإجابة وهذه الأسئلة لا علاقة بلجنة تقصي الحقائق.



الادهى من ذلك ان البلاغات حفظت داخل الهيئة ولم تحل الى النيابة العامة.



هناك اكثر من 10 بلاغات تتعلق بوزارة الصحة موجودة في هيئة مكافحة الفساد وما علاقة ذلك بلجنة تقصي الحقائق.

هذا السؤال لم تتم الإجابة عليه والاختباء وراء لجنة تقصي الحقائق ليس له مبرر مرفوض.



وزير العدل فالح العزب: في قضية حفظ البلاغات المجلس الموقر شكل لجنة في هذا الشأن ولم يرفع تقريرها، وشكلنا لجنة برئاسة د.عادل بورسلي وهو من الثقاة، بعضوية عادل الهويدي وتحدثت في بداية الانعقاد عن هذه الهيئة وقلت عنها ان القانون لا يمكن وزير العدل بأمور كثيرة ولكن المسؤولية بلا سلطة هي ظلم محقق بمعنى ان أساءل عن جهاز يستطيع ان يحفظ بلاغاته بنفسه دون الرجوع للوزير فهذا خلل في القانون، والقانون تشوبه عدم الدستورية، بمعنى ان هيئة مكافحة الفساد هي جهاز اداري تابعة لوزير العدل ولا يمكن لأحد ان يفصله كأنه سلطة قضائية وهنا مربط الفرس، بمعنى انه لا يمكن ان يراقب اعضاء السلطة القضائية، وهذا لا يمكن ان يستمر في عهدي.



نمكن النيابة العامة بهذا الشأن بدلا من الهيئة التي نسلمها ذممنا المالية، وفيما يخص الأمين العام فقد سألت رئيس الهيئة عن سبب إحالة الرميحي للتقاعد، وقال ان الإحالة للمصلحة العامة هو من اختار الرميحي وبعد 8 شهور اختلف معه وعزله، معنى ذلك ان القانون مملكة خاصة.



هذا هو لدد الخصومة، انا ضد احالة الرميحي لكن لا استطيع اعادته بسبب القانون، ومن تاريخ 21/11 الى اليوم مجلس الأمناء لم ينعقد ورواتب تصرف وصفات تمنح ولا أملك تعديل القانون، 4 أشهر ولم ينعقد.

هذا الكلام لا يستقيم جملة وتفصيلا.



وعندما علموا اني قلت لهم اما ان يستقيلوا أو سأقيلكم كان الرد بأنه لا يملك وزير إقالتهم لا، أملك لأني مشرف على الهيئة وأملك لأن يصرف رواتب 73 ألف دينار ولا ينعقد مجلس الامناء ومثل ما قال صاحب السمو «ان الهيئة لم تحل لي فاسد». القانون لو مكنني من إحالة أي بلاغ سأقدم لكن لست أنا من الصدر هذا القانون الذي تشوبه عدم الدستورية.



٭ محمد الدلال: هناك نقطتان أولاهما أشكر وزير العدل على صراحته وعلى عرض ما تشعره الحكومة من ضيق من الهيئة ومجلس الأمناء.

الحكومة أرادت صياغة القانون حتى لا يكون لديه مخالب وبالتالي شُكل بهذه الطريقة وبالتالي نتائجه سوف تكون مزعجة، والمجلس اتخذ قرارا من تاريخ 3/7 ولمدة شهر أن يقدم تقريرا من «التشريعية» بشأن الهيئة ولكن تطالب بتعاون الحكومة.



القضية ليست خلافا مع مجلس الامناء ولكن على الصلاحيات الممنوحة لمجلس الامناء، والى الآن مصرّ على أن الوزير لم يجب الإجابة الصحيحة خاصة في موضوع البلاغات.



٭ وزير العدل: في قضية البلاغات قلت ان القانون يؤكد على سرية البلاغات ومن حق رئيس الهيئة أن يحفظ البلاغ، وأقول مكن النائب العام بهذه السلطات والقضية ان القانون يوجد في كل دول العالم بتمكين المبلغ وحمايته في تقديم البلاغ. لكن ما يحفظ من بلاغات فأقول اذا كان لدى النائب بلاغا معينا فليأت به لي، لأن القانون هذا بالذات لا يعنيني من لا من قريب ولا من بعيد.



٭ د.عبدالكريم الكندري: هناك مساس في كلام الوزير للنواب، فعندما نتهم كنواب بتشريع به فساد فهذا اتهام للنواب، رأيك الشخصي في عدم دستورية القانون أم رأي الحكومة؟!

مسألة تغيير القانون لإعطاء الوزير صلاحية مثل صلاحية الهيئة هذا أمر مرفوض، فأنت خاضع مثلما الهيئة خاضعة لرقابتنا.



٭ رياض العدساني: اذا كان وزير العدل يشرف عليهم سياسيا ولا يستطيع إنجاز أي أمر فسنقدم قانونا بتعديل هيئة مكافحة الفساد بإلحاقها الى مجلس الامة.



٭ وزير العدل: الاتهام لم يصدر مني بل من النائب محمد الدلال ولا أتهم أي أحد وشبهة عدم الدستورية قلتها ان نمكن النيابة العامة لمراقبة قضايا مكافحة الفساد، وهذا الرأي رأيي أنا كرجل دستوري وكوزير فلا يجوز لأي جهة أن تراقب السلطة القضائية.



٭ د.خليل عبدالله: باستطاعة الوزير وقف الرواتب والمكافآت التي يتقاضاها هذا الجهاز، ومسألة ان النيابة خصم شريف غير دقيق هذا الكلام لأنها مراقبة من قبل هيئة مكافحة الفساد.



سؤال النائب نايف المرداس لوزير الداخلية لتزويده بجميع المراسيم وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بسحب الجنسية.



سؤال النائب خليل الصالح لوزير الاشغال عن اسماء العاملين في الوزارة وحصلوا على مؤهلات علمية من خارج الكويت.



٭ خليل الصالح: الرد كان متأخرا وغير مكتمل ولم ترد بشكل واف على الأسئلة والمفترض ان ترسل الشهادات في الاجابة للوقوف على الاخطاء والتجاوزات الموجودة.



وزير الاشغال عبدالرحمن المطوع: ما عندنا شيء نخفيه وهناك شهادات غير موجودة سنزوده بها ونتعاون مع النواب.



قانون الأحداث: انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الاحداث الصادر برقم 111 لسنة 2015.



٭ محمد الدلال (رئيس اللجنة التشريعية): رفع سن الحدث من 16 الى 18، واضافة بعض البنود الخاصة بالحالات التي تتم رعايتها من الاحداث وعدم فرض الغرامة باتخاذ حكم على الحدث، واشار النواب امس الى ان هناك موافقة حكومية واستضفنا وزارتي الداخلية والاوقاف والشؤون ومجلس القضاء ووزارة العدل والفتوى وجميعها رأت ضرورة تعديل قانون الاحداث بما فيها الرأي القانوني والشرعي.



عبدالله الرومي: في المجلس السابق كثر الحديث الاعلامي بانجازات المجلس السابق والتفاخر بانجازاته والتعريض بمجالس سابقة، هذا القانون مثال على انجازات المجلس السابق، هذا القانون لم يمض شهران على تطبيقه يلغى الآن من الحكومة التي أتت بالقانون ووافقت عليه.

ولنتساءل: ما الذي تغير خلال هذه المدة البسيطة من اقراره الى اليوم، هل هي رؤية ام احصائيات؟! لا بل حقيقة القانون هي مجابهة الاحتجاجات الشبابية بعد الصوت الواحد والايداعات، ولم تقل كيف نحتضنهم بل فكرت بالانتقام ورفعت سن الحدث لكي يوقفوهم.

اداة التشريع ليست اداة انتقام بل اداة معالجة قضايا.

هم شباب صغار لماذا تدخلهم مع المجرمين العتاة ومع الاسف نحن نعالج قضايانا بالفعل وردة الفعل، بدلا من ان تذهب الى المعالجة واحتضانهم تنتقم منهم؟!

٭ د.عبدالكريم الكندري: في بداية المجلس قدمت اقتراحا بتشكيل لجنة بإعادة دراسة التشريعات التي صدرت عن المجلس السابق بنفس انتقامي وبسرعة البرق تتراجع عنها الحكومة، وهذا دليل واضح على النهج الحكومي العابث بالتشريع.

دولة توقع على اتفاقيات دولية ثم تخالفها وتأتي بقانون الطفل وبه 18 وقانون الجزاء تخفض السن الى 16.

ما هي الغاية لتعديل القانون؟ وسألناهم ولم يجيبوا، وكان الهدف شباب الحراك، هل هذه الغاية التشريعية التي تخرج بها قوانين الدولة؟

ان كان هذا هو نهج الحكومة فهذه كارثة لتملأ السجون والنيابة بدلا من تطوير العقوبة وتعديل القوانين لمزيد من الحريات، لا تحطمه وتضيع مستقبله.



هذا نهج حكومي واضح بالقوانين وهذا القانون لا يختلف عن قوانين العزل والمسيء.



٭ د.جمعان الحربش: كلام يتردد ان المجلس الحالي لم ينجز ولا تشريع، نعم، لأن المجلس الحالي ذهب الى التشريعات المفصلية قبل الجنسية والانتخاب والمسيء، وهذا سبب التأخير، مجلس العظماء السابق شرعت فيه القوانين خلال 3 اشهر والحكومة بنفس الوجوه توافق الآن على تغيير القوانين، هذا منحى خطير وهذه رسالة بأن القوانين فصلت لوضع حالة أمنية خطيرة، لذلك كانت المشاركة الآن هي قرار مفصلي جعل بعض الاشخاص التي كانت تحرض على الشباب الذين يسعون لحل مشاكلهم من القيود الأمنية، دون النظر الى آثارها على الشباب عندما يختلط مع المجرمين وعندما يتقدم شاب للكليات العسكرية ويرفض لأنه حضر ديوانية مسلم البراك، واذا لم تزل القيود الامنية سيدفع الثمن وزير الداخلية، هذا القانون سبة أخرى والتعديل هو ثمرة.



د.خليل عبدالله: نربأ بالأخ جمعان الحربش عندما يقال مجلس العظماء نربأ به وقيل ما قيل في المجلس وأعتقد يجب التمييز بأن هناك زملاء في المجلس ولا يجب ان تقال هذه الكلمات وأرجو شطب الكلمات.



٭ احمد الفضل: ألف شكر ام عزيز، قانون الاحداث نعم ان الدول المتقدمة تقول ان الحدث 18 سنة، واقول ان المرحلة من 18 الى 21 سنة يجب ان تكون مختلفة.



تقرير اللجنة اشار الى ان هناك 3 مقترحات طبق الاصل، فمن قدمهم؟! هناك نائبان يأخذان الاقتراحات نفسها وكلها قص ولصق وسرقة وإغراق لنظام المجلس ولجان المجلس بقوانين سابقة ما هي لهم وهذا موضوع خطير ونسخ لمقترحات تقدمت بها حتى المذكرة الايضاحية.



الخطأ يحدث مرة انما مرة اخرى فهناك شيء مريب، ما يحدث تعطيل متعمد يجب تشكيل لجنة لبحث هذا الامر.



٭ صلاح خورشيد: لن أدخل في نوايا نواب المجلس السابق ولكن اقرار القانون كان يتعارض مع اتفاقيات دولية وقعتها الكويت، هذا القانون مخالف لقوانين كويتية، شباب 16 سنة تدخلهم الى سجون ناس بالغين فهذا خطأ، علينا توجيههم التوجيه السليم، تخفيض سن الحدث الى 16 سنة هو دمار لجيل يجب ان نتهم به.



هذا الموضوع ينبغي معالجته بشكل صحيح ونشكر اللجنة التشريعية على تعديل هذا القانون.



وأرجو أن تكون هناك خدمة مدنية للأحداث بالإضافة الى المواد المضافة.



غرامة طفل عمره 16 سنة لا بد أن يساهم في المجتمع بدل العقوبة ليخدم المجتمع بدلا من العقبة والغرامة فأخطاؤهم مرورية أو سرقة وكلها تؤدي الى عقوبتهم بالسجن مع ناس بالغين محكومين في جرائم قتل أو مخدرات.



٭ يوسف الفضالة: منذ بداية المجلس ونحن نصلح ونعدل قوانين سابقة فهل الحكومة السابقة تختلف عن الحالية؟! أرى أن النهج واحد، وعندما يخرج تصريح من النائب العام في 12/29 ان هذا القانون مخالف للاتفاقيات فأين الحكومة من الأول؟! نحن نتكلم عن تحد حقيقي فما الضمان أن نخرج قانونا الآن وبعد سنة لم تأت الحكومة وتقول القانون خطأ.



ان كان هناك توجه لتعديل هذا القانون فأين التوجه هذا منذ البداية، لأنه من الممكن أن يردوا بعد فترة ويقولون لا، ان كلامكم صحيح.

الحكومة غير قادرة على ادارة البلد، هذا القانون خطيئة منذ بدايته ولابد من إيصال رسالة الى الشعب الكويتي نحن نعدل قوانين سابقة من المجلس السابق وهذا يعطلنا.



تراجع الحكومة هو السبب في التعطيل إما أنكم تشتغلون صح أو ترحلون غير مأسوف عليكم.

٭ عمر الطبطبائي: من يظن أن المشكلة الوحيدة هي العمر فهو خاطئ بل قدمنا قانونا شاملا يقضي بأن تكون آخر مرحلة هي الاستئناف والقانون كله يجب تعديله.



٭ د.وليد الطبطائي: كنت أتمنى أن يكون رئيس الوزراء موجودا حتى يرى المصائب التي أقرتها حكومته من قوانين مثل الحبس الاحتياطي والبصمة والجرائم الالكترونية غير الكهرباء والبنزين والمسيء والانتخاب.



موضوع الأحداث وضحت فيه غاية الانتقام من شباب التجمعات والحراك، وهي بذلك خربت النظام التشريعي وتعارضت مع قانون الطفل وخالفت الاتفاقيات والحبس الاحتياطي كل هذا بهدف الانتقام وطبق على سيدة غردت من أجل مسلم البراك.



حتى قانون البصمة الوراثية مصيبة بأن كل من يزور الكويت حتى لو كان رئيس دولة يأتي لزيارة الكويت يكون له بصمة وراثية.

حتى المستشفيات فواتيرها ستزيد من 80 ألفا الى 600 ألف دينار.



٭ حمدان العازمي: هذا القانون تم تشريعه في المجلس السابق وكنت أحد الرافضين له لأنه لم تتم مناقشته، بل سُلق مع بعض القوانين وكان لنا رأي برفض هذا القانون، وكنا نحذر كيف نخفض عمره الى 16 سنة، والحكومة كانت مشاركة واليوم نفس الحكومة توافق، ما هذا التناقض؟! معنى ذلك ان الحكومة لا تملك القرار.



«هوشة» بين حدث عمره 16 سنة مع أحد الأشخاص وعندما صار قضية التجنيس جنسوا كل الاسرة إلا هذا الحدث بسبب هذه القضية.

الحكومة تكرر أخطاءها، والشيخ سلمان الحمود بعد الاستجواب يعين برتبة وزير بالطيران المدني، أين النواب وردة فعلهم على هذا التحدي، الحكومة لا تحترمنا، وزير يطرح فيه الثقة مباشرة تعينه بالطيران المدني برتبة وزير!



أسامة الشاهين: نتمنى إقرار القانون في مداولتيه لأنه تعديل قانوني باتفاق حكومي ـ نيابي، وأشيد بالتقرير المتكامل للجنة التشريعية وأشيد بدور الأمانة العامة في قطاع اللجان لأن بعض الزملاء أتممنا 146 اجتماعا للجنة برلمانية في 45 يوما، وهذا جهد من موظفي الامانة في قطاع اللجان وعادل اللوغاني ومحمد العيسى وبحثه الذي يبين عدم اتفاق هذا القانون مع قوانين محلية مثل الجزاء وقانون الحضانة العائلية واتفاقية حقوق الطفل لسنة 91 والعمل الاهلي لسنة 2010 ونسأل الله ان يوفقنا بإقرار هذا القانون لنعيد للعملية التشريعية اتساقها.



خالد الشطي: الشكر الجزيل الى جميع النواب الذين تقدموا بالمقترح الخاص بتعديل سن الحدث من 16 الى 18 سنة، هناك اقتراح تقدمت به مع النواب صفاء الهاشم وخليل أبل وحمدان العازمي وسعود الشويعر وبه إلغاء الغرامة على الحدث لأنها كانت ثغرة في هذا القانون ليحكم على الحدث بالغرامة.



ولا يجوز الحكم عليه بالغرامة لأنه ليس له مصدر رزق وكان هناك خوف من المجتمع على ابنائهم وكانت هناك رغبة شعبية عارمة لتعديل القانون وتراجع الحكومة عن الخطأ خطوة في الاتجاه الصحيح والعودة للحق فضيلة ويجب ان نشيد بدورها وأجهزتها عندما قدمت وزارات العدل والداخلية والشؤون أيدت وجود عودة سن الحدث الى 18 سنة.



هناك استيلاء على المقترحات فهي قدمت في شهري ديسمبر ويناير ولكن هناك اقتراحا قدم قبل العيد الوطني ويعرض على اللجنة يوم الاحد ويحال الى المجلس باضافته الى التقرير، هذه رزيلة يجب ان توقف ولا يجوز سرقة جهد النواب، ونرفض الاساءة الى مجلس سابق وإلى حكومة والى لجان برلمانية.



واذا كنا حريصين على المال العام فهناك هدر بسرقة الاقتراحات.



فهناك حقوق فكرية وأدبية مصانة عالميا وتنتهك من اعضاء مجلس الأمة ويسرقون افكار الآخرين وعمل الآخرين هذه رزيلة يجب ان تقف ولا يجوز إغراق موظفي ولجان المجلس من اجل اشغال الموظفين.



٭ د.خليل أبل: منذ بدأنا وهناك اتهامات للمجلس السابق، والمفترض ان يكون هناك امانة مهنية تفرض الرجوع الى المضابط السابقة، اما ان هذا الاسلوب متعمد للاساءة او التضليل، وقلنا هذا الكلام اثناء مناقشة القانون بالمجلس السابق فليكن عندنا اخلاق، عيب ان أحدا يقول «إسهال قوانين» فلنرتفع ونمسك مفرداتنا هذه قاعة عبدالله السالم دعونا نرتقي.



وبالنسبة للبنزين هناك قانون 1995 فلتغيروه لا أريد ان أسيء لأحد.



٭ عبدالله الرومي: انا من أشرت الى شباب الحراك وأشرت الى المجلس السابق ولم أذكر اسماء، اشرت الى آلية التشريع، فالمصيبة ان الجهات الحكومية موجودة وأيدت قبلا.

وزير العدل فالح العزب: إقحام الحدث عمره 16 في الحراك هذا الكلام ليس له اساس القاعدة القانونية عامة ومجردة، والمجتهد لا يحمل على رأيه، ومن يحرض الحدث على الحراك هو المجرم.



خليل عبدالله: نحترم الاخ الرومي وهو جدير بالاحترام وتفرض احترامك علينا كلنا.



٭ د.عبدالكريم الكندري: هذا الكلام دار خلال اللجنة التشريعية وبسؤال وزارة الداخلية كان هذا ردهم فما الذي تغير؟! ما تغير ان وزير الداخلية هو الذي تغير.



عيسى الكندري: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.



٭ د.عادل الدمخي: أشيد بكلام النائب العام بقوله ان القانون مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، وكذلك تمديد الحبس الاحتياطي مخالف للقوانين والمعاهدات أيضا، الحبس الاحتياطي كانت الكويت قبل تعديله تفتخر بهذا القانون في المحافل الدولية، وترجع الدولة في تخبط تشريعي في المجلس السابق وتقوم بتمديده، وتخفض سن الحدث، وتقر البصمة الوراثية، وأكثر من هذا مسألة قانون هيئة مكافحة الفساد والذي أبطل من المحكمة الدستورية.



وزير العدل يقول عن الاحداث ان المسؤولية ليست على الحدث بل على أب الحدث، فهذا اتهام غير مقبول من وزير العدل لشباب الحراك بأنهم مجرمون، بل هم أناس كانت لديهم مطالب اصلاحية.



٭ رياض العدساني: قانون الاحداث يتعارض مع قانون الطفل، من عمره 17 سنة في الاحداث في سن الرشد وفي الاحداث يعتبر قاصرا وقانون هيئة مكافحة الفساد سيكون ملحقا بمجلس الأمة وأيضا الرقابة المالية لمجلس الأمة.



واذا كان هناك مسؤول فليحمل المسؤولية ونرفض أي شخص يتحصن في مسؤوليته وفي محاربة الفساد فسأسير وفق القسم.

كثير من القوانين تتعارض مع الدستور وانتشر الفساد وتراجعت الكويت، ولا ترفعوا الاسعار على الناس، وحاربوا الفساد وإلا سوف نحاسبها، المنصة لن تستثني أي شخص.



لا تمسوا جيب المواطن فهذا أمر مرفوض إطلاقا.



٭ الحميدي السبيعي: عندما صدر هذا القانون كانوا قانونا توجيهيا، والمحاكم الدستورية قالت ان القوانين لا يمكن أن تستهدف شرائح معينة أو طبقة معينة وإلا كان معيبا دستوريا، وكان القانون مقرا لفئة المغردين في تويتر، وصدر بسرعة والنيابة العامة والمحاكم الكويتية قالت لا نستطيع تطبيق هذا القانون المخالف لقوانين الكويت مثل الطفل.



هذا القانون كان معيبا، والدولة غير مهيأة لوضع الأحداث في سجون خاصة، دعونا نخرج اليوم بأول قانون، والكل متفق عليه فلنقره اليوم بمداولتيه الاولى والثانية.



٭ سعدون حماد: النقاش اليوم أصبح نقاشا عاما وما دخل خلية العبدلي في قضية الأحداث، وهناك قوانين هم أقروها ويريدون التعديل عليها مثل المسيء وأقروه وفيه عقوبة الإعدام للمسيء للذات الالهية والمبطل الأول، والأنبياء كذلك، ونحن خفضنا العقوبة وأضفنا سمو الأمير.



الآن تقر القوانين للمصلحة الشخصية، لأنهم أخذوا أحكاما على هذا القانون، وتاريخ 28 مارس وعطوني من سيصوتون ضده كل النواب ولاء مطلق لسمو الأمير.



٭ ثامر السويط: أرفض أن يتم إقحام اسم صاحب السمو في أي نقاش سياسي برلماني داخل قبة عبدالله السالم ونرفض المزايدات ولا نسمح لأي كان أن يزايد على صاحب السمو الذي هو في قلب كل كويتي، وأحد أهم الوعود الانتخابية في الفترة السابقة والتي أنا قطعتها على نفسي أن نعالج القوانين المنحرفة المقرة من المجلس السابق نحن بشر ونصيب ونخطئ وانتقادنا للقوانين لا يعني انتقادنا للشخوص.

قانون الأحداث له آثار نفسية على الحدث فإذا دخل السجن فستترتب عليه آثار نفسية مستقبلية.



٭ نايف المرداس: ما قدمناه في المبطل الأول إكمال نقص في قانون الجزاء وتم التصويت عليه بالإجماع وهذا مخالف لقانون المسيء الذي فصل لحرمان المعارضين، ونرفض إقحام صاحب السمو في كل نزاع داخل القاعة.



هذا القانون جاء في وقت يفصل لمحاربة ومواجهة فئة الشباب الذين شاركوا في الحراك، وتم ظلم هذه الفئة عندما سجنت في السجن العمومي والرجوع الى الحق فضيلة وأتمنى أن يصوت على القانون في مداولتيه لتبدأ الإنجازات التي وعدنا بها الشعب في حملاتنا الانتخابية، وسن الحدث 18 سنة مطبق في جميع الدول.



٭ محمد الهدية: بعض الاخوان الذين وافقوا على القانون في المجلس السابق استندوا الى بعض الفتاوى الشرعية، ولكننا رفضنا القانون في المجلس السابق، واتهام المجلس السابق بالانحراف في سن القوانين فهذه اجتهادات، فعند تطبيق القانون على أرض الواقع تظهر بعض التغييرات ولا يرقى الى تحميل المجلس السابق المسؤولية، هناك تعارض كبير بين قانون الطفل والأحداث.



٭ عبدالوهاب البابطين: كلي ألم بأن هناك من يحاول شق الصف ويثير الفتنة بإقحام صاحب السمو في أي نقاش، علينا التصرف كرجال دولة بعيدا عن المزايدات.

المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1945/12/10 تقول إن للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصيتين.

كان قبلا هناك ضياع تشريعي ونريد لأن تصحيح الأوضاع العديد من الدول عدلت على قانون الأحداث لرفعه الى 18 سنة.

٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.



٭ محمد الدلال رئيس اللجنة التشريعية: الأخ أحمد نبيل الفضل قدم تعديلا بأن يكون سن الحدث 21 سنة واللجنة رفضت التعديل.

٭ أحمد الفضل: هذه الفئة في المنتصف أتمنى أن تؤخذ بالاعتبار.



٭ محمد الدلال: الهدف نبيل ولكن المادة 17 من قانون الاحداث عن عقوبات والفترة الزمنية مراعاة بحيث تكون أقرب الى أن تكون سن الحدث والعقوبة الخاصة به ولها سجون خاصة بالأحداث، ما بين الـ 18 والـ 21 يتم مراعاته بأن يكون أقرب للأحداث وتكون هناك أماكن خاصة في السجون العامة.

٭ أحمد الفضل: أسحب التعديل طالما تحقق الغرض.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون الأحداث وكانت نتيجة التصويت كالتالي:

الحضور 52، الموافقة 51، عدم موافقة 1، امتناع 0.

موافقة على المداولة الاولى.

وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون الاحداث وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 54، موافقة 53، عدم موافقة 1، امتناع 0.



موافقة على المداولة الثانية ويحال الى الحكومة.



٭ مرزوق الخليفة: أحد مقدمي الاقتراح ونشكر للمجلس وللحكومة على التعاون وكذلك نشكر اللجنة التشريعية.

٭ مرزوق الغانم: أهنئ المجلس بإنجاز أول قانون في الفصل التشريعي الحالي.



٭ هناك طلب بالانتقال الى تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال بشأن محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



٭ أحمد الفضل: نتمنى أن يقر المجلس محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك الصناعي، و50 مليون دينار كانت رأسمالها.



ويهدف الى زيادة رأسمال محفظة بنك الكويت الصناعي وهيئة الاستثمار أيدت ذلك الاقتراح وكذلك وزير التجارة والبنك الصناعي كذلك.

وفي اللجنة درسنا الاقتراح ونعتقد أن وجود المحفظة ضروري لقصور يعاني منها الصندوق الذي لا يؤدي الدور المناط به ففي السنوات الثلاث الأخيرة لم يحقق طموحات الشباب الا 39 مطعما، وكذلك يجب أن تبقى المحفظة موجودة وكفاءتها عالية ولابد من وجود مصدر للمشاريع ولتكون عاملا محفزا للصندوق وتاريخهم منذ 1998 الى اليوم مشجع ليكون 200 مليون دينار.



٭ د.جمعان الحربش: أرى هناك توافقا ونكتفي بالتصويت.



وجرى التصويت على المشروع في المداولة الاولى، وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 55، موافقة 55، عدم موافقة 0، امتناع 0.

موافقة على المداولة الاولى.



٭ أحمد الفضل: هناك اقتراح بتعديل بإلغاء الفقرة 2 من القانون بأن المحفظة تجدد من مجلس الوزراء ويطالب بإلغائها ونكتفي بالعشرين سنة المقررة ويجدد من مجلس الأمة بعدها (قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء) والتجديد لابد أن يكون بقانون.



٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله: المادة عبارة عن تعويض الوزير بالعمل وفق المبلغ المرصود والغاؤها هو معناه أن كل مرة تأتي للتجديد بقانون والأمر راجع لكن، والمحفظة وصلت إلى استنفاذ رأسمالها، وإذا تبون كل سنتين نأتي لكم ويدخل في دهاليز المجلس، لأن المبلغ تم استنفاده بعد سنتين.



٭ محمد الدلال: المقترح المقدم زيادة رأسمال المحفظة لمدة 20سنة والمدة كافية وإذا انتهى المال وهو 150 مليون يأتي للمجلس مرة أخرى لتكون الزيادة المالية مباشرة عن طريق البرلمان.



٭ عودة الرويعي: بقاء المادة أفضل لتسهيل الأمور.



٭ عبدالله الرومي: هذا القانون متفق عليه من المجلس فأرجو أن يكون منضبطا فاقترح للأفضل أن نرجئ المداولة الثانية.

٭ رياض العدساني: الصياغة مهمة ولابد أن نتأكد منها.



٭ أسامة الشاهين: القانون به زيادة زمنية مرتبطة بالقانون ولابد أن ترجع للمجلس وبالنسبة للزيادة المالية ويجب أيضا أن تعود للمجلس والتعديل مناسب ويجعل الرجوع للمجلس أكثر اتساقا.



٭ مرزوق الغانم: أنا غير مطمئن للصياغة لأن عندي تقريرين أحدهما الجملة محذوفة أساسا فأفضل أن يكون الجلسة المقبلة.

هل يوافق المجلس على تأجيل المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة.



(موافقة عامة).



الاتفاقيات



انتقل المجلس إلى مناقشة الاتفاقية المدرجة على جدول الأعمال وعددها 11 اتفاقية.



أقر مجلس الأمة 8 اتفاقيات بين الكويت وبعض دول العالم وهي كالتالي:



٭ التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت.



٭ التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية وملحق العناصر الأساسي لحماية البيانات.



٭ التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.



٭ التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري.



٭ التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن إعادة قبول الاشخاص المقيمين دون موافقة.



٭ التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.

٭ التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.



٭ التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الاطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وافراد حلف الناتو.



٭ التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.



التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى.



٭ التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

٭ رياض العدساني: هناك اتفاقية منهم المعترض عليها.



٭ عبدالله فهاد: اتفاقية المعهد الفرنسي بها ان توفر الكويت مبنى طيلة فترة الاتفاق مجانا للسماح بالمعهد بالفرنسي لتطوير أنشطته.

٭ صفاء الهاشم: نعم، هذه اتفاقيات لا تحتمل التعديل واحترم ان الكويت عود من حزمة دولية في الاتفاقيات ولا أحد وضع الكويت على الخريطة الدولية إلا صاحب السمو ولكن مشكلتي ان هناك تجارب سيئة، فلماذا الكويت طوفة هبيطة وكان في كل الاتفاقيات على تعيين الكويتيين في هذه الاماكن سواء البريتش والـ K.F.C والإيميد بيست، ونحن من ندفع وطلبي واضح، كيف توقع الحكومة على الاتفاقيات من دون الشروط؟



٭ صالح عاشور: بالنسبة لصندوق النقد الدولي والهيئات التابعة للأمم المتحدة، فإن الكويتيين الذين يعملون في صندوق النقد الدولي لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية وعلى الرغم من انه يتم استقطاع 21% من رواتبهم للتأمينات.



وهناك اتفاقية مع اذربيجان وارمينيا، وهي دولتان متصارعتان وبينهما صراع، والحكومة استثمرت في بعض المشاريع الاستثمارية هناك، فمن باب أولى ان تتجه الحكومة الى توثيق العلاقات التجارية مع ارمينيا ايضا.



٭ خلف دميثير: نحن بلد عربي ونتكلم العربية ويؤسفني استخدام ألفاظ اجنبية، الاخت صفاء دأبت على استخدام مصطلحات اجنبية.

٭ رياض العدساني: بالنسبة لاتفاقية الكويت وبنغلاديش لحماية الاستثمارات مع كل الاحترام لكل الدول، لكن ما الضمانات في دخول الاستثمارات في دولة بنغلاديش.



٭ مرزوق الغانم: الرد من الجانب الحكومي يفترض ان يكون من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.



٭ خالد الشطي: نشكر وزارة الخارجية واللجنة البرلمانية لان هذه الاتفاقيات مكسب للشعب الكويتي بشأن علوم الآثار وتدرب الباحثين من الشباب الكويتي، والتعاون بين الابحاث عندما يأتي المعهد وينظر للمسائل بكل دقة ويعرض على الشباب حركة الترجمة.



٭ د.عبدالكريم الكندري: بالنسبة لاتفاقية الناتو فبها بنود نود ان نعرفها، من سيتحمل نفقات عبور قوات حلف الناتو؟ الكويت سوف تتحمل النفقات، لماذا؟! فبها مساس بالناحية السيادية للكويت، وبها السماح لقوات الحلف استخدام الترددات اللاسلكية للكويت وجواز عقد ترتيبات اضافية بين الطرفين والاتفاقية بها نصوص مطاطة، ولماذا نتحمل كل هذه النفقات.



٭ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:



فيما يخص حلف الناتو، تم اطلاع لجنة الخارجية على الموضوع، فنحن حليف رئيسي للناتو الذي يمنح الكويت امتيازات عسكرية كثيرة وتمت استضافة حلف الناتو، واتخذ مقرا له اقليميا في الكويت، وما ذكره الكندري من مخاوف قد تكون في محلها اذا ما نظرنا الى الخلفية ولكنها بالفعل اتفاقية عبور وتحالف مع 26 دولة ومفهومها عسكري.



وبالنسبة لاذربيجان اؤكد ان الصندوق الكويتي للتنمية اعماله منتشرة في 106 دول في العالم ونمد يد الصداقة لكل الاصدقاء في العالم تنفيذا لسياسة صاحب السمو.



وبالنسبة للحماية المتبادلة نؤكد انه لكي تتمكن الدولة من وضع الحكومات الصديقة لحماية استثماراتنا عندهم فلابد ان نتعامل معهم بالمثل، وان نحمي استثماراتهم لدينا، وطلبنا منهم الحماية اللازمة للاستثمار.

٭ عدنان عبدالصمد: اذا كان هناك اتفاق عام في المجلس فالتصويت يكون واحدا، واذا كان هناك اعتراض نستثني الاتفاقيات محل الاعتراض.



٭ مرزوق الغانم: اقترح تأجيل التصويت على الاتفاقيات للجلسة المقبلة حتى يكون الوزير المعني موجودا حتى لا يكون هناك حرج للكويت.



«موافقة عامة».



ترفع الجلسة ليوم 14 مارس الجاري.

الرويعي: مكتب المجلس وعدد كبير من النواب يسعون إلى تحقيق الانسجام ومعالجة الخلافات الطارئة بين الأعضاء

أكد أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي أهمية التعاون النيابي لإقرار التشريعات المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي، معتبرا أن بدء دوران عجلة التشريع يبشر بتحقيق هذا التعاون.

وأشاد الرويعي في تصريح له بمجلس الأمة بدور مكتب المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأعضاء، لافتا إلى وجود عدد كبير من النواب يسعون إلى تحقيق الانسجام بين الجميع ومعالجة خلافات وجهات النظر خلال الجلسات.

وبين أن هذا الدور لا يقتصر على مكتب المجلس فقط بل يمتد ليشمل جميع الجهود النيابية لتحقيق التأقلم والانسجام.

وعن الوثيقة الاقتصادية، قال الرويعي إن تلك الوثيقة لم تكن على مستوى المسؤولية وان المجلس السابق لم يقرها لأنها بحاجة إلى تشريعات لإقرارها، وبناء عليه كيف تقر هذه الوثيقة من دون وجود التشريعات؟

وأضاف أن الجميع يتطلع إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ومواجهة الصعوبات الاقتصادية بكل أنواعها، بالإضافة إلى التغيرات السياسية والإقليمية والدولية بشكل عام.

الكندري: نبارك للمجلس تدشين أول تشريعاته بإقرار تعديل قانون الأحداث

أعرب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عن سعادته بما تم إقراره في جلسة مجلس الأمة امس الأربعاء. وقال: نبارك للمجلس تدشين أول التشريعات بإقرار تعديل قانون الأحداث والمداولة الأولى لقانون المشروعات الصغيرة وزيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي. وأضاف في تصريح له بمجلس الأمة: نتمنى أن يستمر المجلس في إنجاز القوانين وبخاصة ما يتعلق بدعم الشباب.

من جانب آخر، قال الكندري إنه تعامل في رفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وأصول النقاشات فيه.

الخليفة عن تعديل «الأحداث»: انطلاقة نحو مزيد من التشريعات المنتظرة

أشاد النائب مرزوق الخليفة بإقرار تعديل قانون الاحداث ورفع سن الحدث إلى 18 عاما بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية في جلسة امس، معربا عن أمله في الانطلاق بمزيد من التشريعات خلال الشهرين المقبلين لمصلحة الوطن والمواطن.

وقال الخليفة في تصريح صحافي: نهنئ انفسنا، بإقرار تعديل قانون الاحداث في باكورة الأعمال التشريعية لمجلس ٢٠١٦، مشيرا إلى أنه أول من تقدم بتعديل القانون.

وتقدم الخليفة بالشكر إلى النواب والحكومة وأعضاء اللجنة التشريعية الذين يقع على عاتقهم حمل ثقيل، معربا عن تفاؤله بأن يتوالى إقرار القوانين التي تقدم بها.

وأوضح أن من بين هذه القوانين تعديل قوانين الجنسية والمسيء والحبس الاحتياطي والرسوم والخدمات، مؤكدا استحقاقها المناقشة والإقرار.