قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان على أعضاء المجلس ان يضعوا قضايا المرأة على رأس الأولويات التشريعية خاصة تلك التي تغطي الجوانب الإدارية والمهنية والاجتماعية والأسرية المتعلقة بوضع المرأة.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمناسبة يوم المرأة العالمي «عندما نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية قبل حوالي 12 عاما كنا ننظر إلى تلك العلامة التاريخية الفارقة كنقطة بداية لمسيرة أخرى طويلة تتعلق باستكمال حقوق المرأة على كافة الأصعدة الاجتماعية والوظيفية والأسرية والقانونية والاقتصادية».

واستطرد الغانم قائلا «منذ ذلك التاريخ في عام 2005 وحتى الآن تحقق الكثير على الأرض الا انه لا تزال هناك جوانب أخرى حقوقية وقانونية متعلقة بالمرأة لم يتم استكمالها وانه واجب على المشرع ان يركز جهوده لاستكمال تلك المسيرة».

وأضاف الغانم «ان احتفال العالم بيوم الثامن من مارس كيوم للمرأة هو مناسبة لنا لكي نثمن عاليا تضحيات المرأة الكويتية في جميع المجالات، بدءا من اسهاماتها في العمل العام ومجالات العلم والثقافة والمجتمع انتهاء بتقديم دمها شهيدة على ارض الوطن عندما سطرت نساء الكويت أروع الأمثلة على التضحية والفداء الوطني».

وقال الغانم «لم تعد المرأة الكويتية هامشا مجتمعيا وفئة نوعية ينظر اليها بشكل استثنائي بل غدت متنا وأساسا ولاعبا رئيسيا في المعادلة الوطنية الكويتية».

وأضاف بهذا الصدد «نحن في مجلس الأمة وفي الأمانة العامة مستمرون بتمكين المرأة اداريا ومهنيا ونشعر بالفخر في وصول العنصر النسائي إلى نسبة بلغت حوالي 50% من موظفي الأمانة العامة للمجلس بما فيها المناصب القيادية والاشرافية».