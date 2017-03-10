قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة جاء فيه: تعد المملكة الأردنية الهاشمية وجهة للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية والعليا ببلد عربي، وذلك لتعدد جامعاتها وكلياتها مما جعلها الأنسب للطلاب من الخليج وآسيا للدراسة فيها، حيث تتميز بطرح العديد من المجالات العلمية والأدبية وجودة مخرجاتها، فضلا عن موقعها الجغرافي القريب من الكويت.

ونظرا لما يعانيه الطلاب الكويتيون الدراسون في الأردن من قلة المكافأة المعمول بها حاليا ولأنها لا تكفي لسداد متطلباتهم واحتياجاتهم الضرورية بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في جميع السلع والخدمات وأهمها تكاليف التعليم والسكن والصحة، حيث تعتبر المملكة الأردنية من أغلى البلاد في منطقة الشرق الأوسط في تكاليف المعيشة حسب الدراسات الاقتصادية العالمية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «زيادة مكافأة الطلاب الكويتيين الدارسين في المملكة الأردنية الهاشمية من 545 إلى 750 دينارا شهريا».

كما قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة جاء فيه: يعاني كثير من الأهالي من عدم وجود فرع لجامعة الكويت بمنطقة الجهراء مما يؤدي إلى معاناة أبنائهم الطلاب في سبيل تحصيل دراساتهم، ومن باب التخفيف على الأهالي من هذه المعاناة، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «إنشاء فرع لجامعة الكويت بالجهراء بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي ومجلس الوزراء».