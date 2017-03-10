سامح عبدالحفيظ. سلطان العبدان ـ بدر السهيل

تماشيا مع متطلبات المرحلة المقبلة، وبعد التقدم الذي حصل على مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان مشاورات يجريها العديد من الأعضاء لإمكانية تقديم اقتراح الى مكتب المجلس

او خلال الجلسات المقبلة لعقد جلسات أسبوعية لإنجاز القوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة الى الميزانية العامة للدولة.

وأضافت المصادر ان جدول أعمال المجلس يزخر بالعديد من القوانين المهمة ذات الطابع الشعبي، بالإضافة الى العديد من القضايا محل اهتمام الشارع ويوليها النواب جل اهتمامهم تحتاج الى وقت واسع لمناقشتها وحسمها، الأمر الذي يتطلب تكثيف عدد الجلسات لإنجازها.

وأشارت المصادر ذاتها الى ان الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة تحتاج الى وقت كبير لمناقشتها والتعليق على ملاحظات لجنة الميزانيات البرلمانية على الحسابات الختامية لتلك الجهات، الأمر الذي يجعل المجلس في ضيق من الوقت وهو ما يتطلب أيضا عقد جلسات اضافية لإنهاء الميزانية في موعدها الدستوري.