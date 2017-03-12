وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا الى وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه: نظرا لما يعانيه أصحاب القوارب والصيادين من صعوبة التزود بالبنزين:

1- ما أسباب عدم تزويد أصحاب القوارب والصيادين من رواد البحر بالبنزين بالمراسي والنوادي التي يتواجد بها محطات وقود بحرية وتكون فقط للمشتركين رغم تبعيتها للدولة؟

كما وجه النائب الدمخي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع جاء فيه:

1- هل يحق لرئيس هيئة الخدمات الطبية ومدير الطبابة ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى العسكري فتح عيادات خاصة بهم مع العلم ان ادارة التراخيص الطبية التابعة لوزارة الصحة المسؤولة عن تنظيم عمل العيادات الخاصة تمنع الجمع بين رئاسة القسم والعمل الخاص وذلك لتضارب المصالح؟

2- هل صحيح ان قسم الجراحة يقتصر العلاج بالمناظير الجراحية فقط لرئيس القسم ومدير المستشفى دون بقية الاطباء مع العلم انهم شركاء بنفس العيادة الخاصة؟

3- لماذا تتم اطالة مدة الانتظار للعمليات والاغلاق المتكرر لغرف العمليات بحجة التجديد وتطويرهم واستغلال بعض الاطباء مدة الانتظار للعمليات في التسويق لعياداتهم الخاصة واغراء المرضى المتقاعدين بعمل العمليات بعياداتهم الخاصة عن طريق بطاقة عافية؟

4- لماذا تم اصدار قرار بوقف استقبال ضباط الشرطة المتقاعدين باعتبار ان لديهم بطاقة عافية مع العلم ان تأمين عافية لا يغطي جميع احتياجاتهم؟

5- هل هناك عمليات وتدخلات طبية تجرى للمرضى بالمستشفى العسكري بمقابل مادي؟

6- لماذا تم اغلاق قسم العلاج بالاكسجين المضغوط «مركز الشيخة شريفة الحمد الصباح» واستبعاد الطبيب المعالج وعدم استقبال اي حالات جديدة مع العلم ان غرفة الاكسجين تعد الاكبر بالمنطقة؟

7- يرجى تزويدي بأسماء الأطباء المسرحين من المستشفى في السنوات الثلاث الأخيرة مع ذكر اسباب التسريح وهل أجرى معهم تحقيق داخلي قبل التسريح مع تزويدي بتاريخ اجراء التحقيق والتسريح لكل منهم؟