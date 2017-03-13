الغانم بحث مع نظيره البوسني آخر تطورات الأحداث بالمنطقة

رئيس المجلس هنأ نظيرته في جمهورية موريشيوس

سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم - سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أنهت لجنة تحسين بيئة الأعمال تقريرها عن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي لدعم المشاريع الصغيرة متضمنا الملاحظات التي أبداها المجلس في جلسة المداولة الأولى للقانون.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل: إنه تم الاتفاق على إزالة جزئية التجديد للمحفظة عن طريق مجلس الوزراء، واعتمد ان تكون مدتها 20 عاما، ويجدد لها من قبل مجلس الأمة.

وأوضح ان التقرير سيدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

من جهة أخرى عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب البوسني شفيق جعفروفيتش والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في كل المجالات.

وتطرقت المباحثات الى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأحداث بالمنطقة، إضافة الى سبل تنسيق المواقف بين البرلمانين في المحافل البرلمانية القارية والدولية.



كما تم التأكيد على أهمية علاقات التعاون القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والحرص على تنميتها إلى مجالات أرحب بما يصب في مصلحة الجانبين.

حضر المباحثات نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ومراقب المجلس نايف المرداس العجمي ورئيس بعثة الشرف المرافقة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الدقباسي والنواب صفاء الهاشم وثامر السويط الظفيري وعبدالله فهاد العنزي وسعدون حماد العتيبي وسفيرنا لدى البوسنة والهرسك ناصر المطيري وسفير البوسنة والهرسك لدى الكويت محمد خليلوفيتش.



وعقب المباحثات أقام الرئيس الغانم مأدبة غداء على شرف الضيف الزائر والوفد المرافق له في مبنى صباح الأحمد للأعضاء حضرها عدد من النواب.



وبعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى رئيسة مجلس الأمة في جمهورية موريشيوس سانتي باي هانومنجي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدها. من جهة أخرى، عقد مكتب المجلس اجتماعه امس الأحد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.



وقال أمين سر المجلس النائب د.عودة الرويعي في تصريح صحافي ان مكتب المجلس قام خلال الاجتماع بالرد على جهاز المراقبين الماليين بشأن خضوع مجلس الأمة للرقابة المالية وإعداد مذكرة خاصة بهذا الصدد بما يتماشى مع الدستور واللوائح المنظمة والرقابة التشريعية في المقام الأول. وأضاف أنه تمت مناقشة ومراجعة العديد من الرسائل الواردة من الأعضاء ومن بينها رسالة حول دستورية بعض الأسئلة البرلمانية ومدى اتفاقها مع اللائحة والدستور، مبينا انه تمت إحالة هذا الأمر للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وذكر الرويعي ان المكتب ناقش جدول اعمال الجلسة المقبلة والأمور الخاصة بإحالة بعض الطلبات إلى اللجان المختصة.