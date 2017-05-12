بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الممارسة الديموقراطية الراقية في أداة الاستجواب وبما تميز به أداء سموه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجوابين المقدمين لسموه واللذين تمت مناقشتهما خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم أمس الأول الأربعاء الموافق العاشر من شهر مايو الجاري.

كما أشاد سموه بالمشاركة المتميزة للوزراء خلال هذه الجلسة وبما أظهره أعضاء مجلس الأمة من رقي ومسؤولية وممارسة برلمانية سليمة ضمن إطار حقهم الدستوري. سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحقيق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يخدم الوطن العزيز والإسهام في رقيه وازدهاره.

كما بعث صاحب السمو ببرقية إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، عبر فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشته خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم أمس الأول الأربعاء، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

ولي العهد يهنئ

من جهته، بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بمناسبة تأكيد ثقة أعضاء مجلس الأمة لسموه رئيسا لمجلس الوزراء وفقا لما يقضي دستور البلاد هذا نصها: سمو الأخ الكريم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حفظه الله

رئيس مجلس الوزراء.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا أن نزجي إلى سموكم أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بالثقة الغالية التي أكدها مجلس الأمة الموقر وفقا لما يقضي دستور البلاد.

وإذ نجدد خالص التهاني لسموكم فإننا نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم على طريق الحق والخير والإصلاح وأن يمدكم سبحانه بعونه وقوته في سبيل النهوض بما تحملونه على كاهلكم من أعباء جسام من أجل تحقيق نهضة تنموية شاملة تعود بالخير والنماء والرفاه على كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء بلوغا لما يصبو إليه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، وذلك بمناسبة تأكيد ثقة اعضاء مجلس الامة له، مشيدا سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له أثناء مناقشته خلال جلسة مجلس الأمة اول من امس، متمنيا له سموه كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي ورفع رايته تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

الخالد: نعتز بمضي مسيرة العمل الديموقراطي في الكويت في اتجاهها الصحيح

وفي الإطار ذاته، أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الاعتزاز بمضي مسيرة العمل الديموقراطي في الكويت في اتجاهها الصحيح، الأمر الذي يعزز الصورة النمطية المضيئة للتجربة الديموقراطية في البلاد محليا وعالميا.

وتوجه الخالد بالتهنئة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بمناسبة تجديد الثقة إثر الاستجوابين المقدمين من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمة أمس الأول، مثمنا الأداء الحكومي والنيابي على امتداد الاستجوابين، معربا عن التطلع إلى المزيد من الممارسة الديموقراطية البناءة التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين والتعاون المشترك المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل بروح الفريق الواحد خاصة في ظل التحديات والتحولات الإقليمية والعالمية البالغة التي تقتضي وحدة الصف وتغليب المصلحة العامة والنأي عن التشرذم والخلاف والعمل دون كلل لأجل إعلاء مكانة الوطن، داعيا المولى العلي القدير بالتوفيق للجميع كل في موقعهم لخدمة الكويت العزيزة وتحقيق المزيد من استقرارها ورفعتها في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.

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