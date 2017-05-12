شكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب المستجوبين وأعضاء الحكومة ممن تم استجوابهم، مبينا ان يوم الاستجوابات «الأربعاء الماضي» كان طويلا، حيث بدأ الساعة ٩.٣٠ صباحا وامتد الى الساعة ٤.٢٠ من فجر اليوم التالي.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاستجوابات الثلاثة: كما تعلمون ذكرت في البيان المقتضب ان الاستجواب بدأ وطلبت الحكومة السرية وتم التصويت والموافقة عليها ومن ثم نوقش الاستجواب المقدم من النواب محمد المطير ود.وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وبعـدها انتقلنا الى الاستجواب الثاني وتم التصويت على السرية بناء على طلب الحكومة وقرر المجلس الموافقة على السرية لمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري، موضحا انه بعد ذلك تحولت الجلسة الى علنية وتلا وفق الإجراءات الدستورية ملخص الاستجوابين السابقين بانه لم يكن هناك كتاب عدم تعاون، ومن ثم تمت مناقشة استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الإسكان ياسر أبل وتمت المرافعة من المستجوب والرد من المستجوب وانتهى الاستجواب.

وأضاف الغانم: وبهذه المناسبة أوجه الشكر لاخواتي واخواني أعضاء السلطتين وجميع العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة الذين عملوا خلال هذه الفترة الطويلة على توفير كل التجهيزات ليتمكن كل من المستجوَبين والمستجوِبين من تقديم ردودهم الفنية او تساؤلاتهم، شاكرا الإعلاميين قائلا: ما قصرّتم، بيّض الله وجوهكم وعساكم على القوة سهرناكم معانا.

وتمنى الغانم عدم نسيانه لأحد كي يأخذ حقه وليعلم أبناء الشعب الكويتي ان في مثل هذه الجلسات الطويلة هناك الكثير من الجنود المجهولين سواء في الأمانة العامة أو الإعلام او غيرها من القطاعات والذين يعملون بصمت ولا يظهرون بالصورة كما يظهر غيرهم، مؤكدا ان الجهد الذي يقومون به مقدر ومعروف لدى الجميع، لاسيما قوة حرس المجلس الذين كانوا على أتم الاستعداد وقاموا بدورهم على اكمل وجه.

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