مريم بندق ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان

هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بنجاح الممارسة الديموقراطية في الاستجوابين.



وأشاد صاحب السمو بأداء المبارك وما تميز به من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجوابين، مثمنا المشاركة المتميزة للوزراء والنواب التي تميزت أيضا بالرقي والمسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار حقهم الدستوري، ودعا إلى ان يوفق الجميع لتحقيق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم الوطن العزيز والإسهام في رقيه وازدهاره.

إلى ذلك، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان صعود المبارك منصة الاستجواب دليل على الاحتكام للدستور والتمسك بالقانون وتطبيق لائحة المجلس.



وأشارت المصادر الى ان موافقة النواب على تحويل جلستي استجواب سمو رئيس الوزراء الى سرية تؤكد تحملهم للمسؤوليات الملقاة على كاهلهم.

هذا، وأعربت مصادر حكومية عن تفاؤلها بتجديد 43 نائبا الثقة بسمو رئيس الوزراء «اذ ان اقتصار ورقة عدم التعاون في الاستجوابين على 6 نواب فقط يؤكد على تجديد الثقة والرغبة في الاستقرار والاستمرار في مسيرة التعاون»، مشيرة الى ان تسجيل ردود الوزراء والاستعانة بها على المحاور الخاصة بهم خطوة ذكية لاقت القبول من النواب.



وفي الوقت ذاته، دعت مصادر نيابية الحكومة إلى التعاون بصفة عامة مع المجلس خصوصا مع اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة ما طرح في الجلستين بصفة خاصة، مؤكدة أهمية قراءة معارضة 28 نائبا لتحويل الجلستين الى سريتين، داعية الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ الاستحقاقات والتعهدات والالتزامات الدستورية الملقاة على عاتقها.

وعلى صعيد إعادة الجناسي، قالت مصادر مطلعة ان اعادة الجناسي ستتم لمن يستحق وستكون دفعة مشمولة ولن تقتصر على اسماء معينة.

هذا، وتحفظت مصادر على تصريحات أطلقت بأن الحكومة ستتعاون مع الأعضاء الذين وقفوا معها وسترد لهم التحية بأفضل منها، موضحة ان التعاون يكون بين الحكومة والمجلس وليس مع عضو دون آخر.

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