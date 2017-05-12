تحسم لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها الثلاثاء المقبل تعديلات قانون الرياضة وفقا لما أعلنه رئيس اللجنة النائب سعدون حماد.



وقال حماد في تصريح صحافي إن اجتماع الثلاثاء سيكون الأخير للجنة بشأن تعديلات الرياضة، وستحسم فيه التعديلات النهائية بحضور وزير الدولة لشؤون الشباب.



ولفت حماد إلى وجود توافق بين النواب على التعديلات وان هناك احتمالا بأن تسحب الحكومة مشروعها اكتفاء بالتعديلات النيابية على القانون.



وأكد حماد رغبة اللجنة في الانتهاء من مناقشة القانون وتقديم تقريرها إلى المجلس في المدة التي حددها وهي شهر واحد، لافتا إلى ان اللجنة ستستكمل في الاجتماع المقبل مناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة مكافحة المنشطات.