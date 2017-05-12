بدر السهيل

أشاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بأداء وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أثناء جلسة استجوابه من قبل النائب شعيب المويزري التي انتهت صباح امس، وعبر سموه في برقية بعثها للوزير ابل عن اشادته بما تميز به الوزير من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب.



كما أشاد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في برقية مماثلة بأداء أبل خلال مناقشة الاستجواب.

وكان أبل تجاوز الاستجواب الذي توقف عند حد المناقشة ولم يصل الى طرح الثقة، وقال الوزير انه في مثل هذه الممارسة الديموقراطية لا يوجد غالب ولا مغلوب، لافتا الى ان تجديد ثقة النواب والشعب الكويتي يحمله مسؤولية أكبر.



وأضاف عقب انتهاء الجلسة: من خلال التعاون مع النواب نستطيع ان نؤدي هذه الاستحقاقات التي أمامنا وإنشاء المشاريع الكبرى التي تساعدنا في حل القضية الإسكانية. وتقدم أبل بالشكر للنائب عبدالله فهاد على ما ذكره من نقاط، مشيرا الى انه على استعداد تام لإنجاز كل ما من شأنه تسريع القضية الإسكانية «ولا يمكن أن نتطور إلا من خلال التعاون لتحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي».

اقرأ أيضا