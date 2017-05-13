رشيد الفعم

نحو مسار سياسي جديد عنوانه التعاون بين السلطتين، خصوصا بعد تحصين عضوية النواب الحاليين من قبل المحكمة الدستورية ورفض الطعن ببطلان مجلس الأمة، تداعى غير نائب لبلورة فكرة يكون عنوانها صد أي تأزيم سياسي مقبل والمضي قدما نحو انجاز القوانين والتشريعات العالقة وتحييد أي فتيل أزمة مقبلة.

مصدر نيابي كشف لـ«الأنباء» أن اكثر من نائب طرحوا فكرة تكوين كتلة برلمانية غير معلنة تتفق على هذا النهج الجديد للمساعدة على تنفيذ البنود العالقة في جدول أعمال المجلس.

وبين المصدر أن الكتلة التي بارك قيامها عدد كبير من النواب حتى الآن جاءت بعد حكم المحكمة الدستورية بصحة موقف مجلس 2016 حيث عقدت اجتماعات ثنائية وثلاثية لبلورة الفكرة.

وأوضح المصدر أن الهدف من إنشاء الكتلة الالتفات نحو القضايا المهمة وإنجاز القوانين التي كان هاجس إبطال المجلس سببا في تأخيرها وأيضا أن تكون أداة وصل بين النواب انفسهم في حال أي تأزيم سياسي ومحاولة تقنين الاستجوابات قدر المستطاع مع إمكانية تشكيل لجان تحقيق في اي موضوع يكون محل جدل سياسي.

وقال المصدر ان في الفترة المقبلة ينتظر الشعب الكويتي الكثير من الإنجازات وعلينا ان نتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق طموحات الشعب وان نبتعد عن كل ما يؤثر في العلاقة بين السلطتين.

وذكر أن هناك اجتماعات تنسيقية سيتم الترتيب لها لضم اكبر عدد ممكن من النواب واجتماعات جانبية للإعلان عن الكتلة أو أن يكون عملها هادئا بعيدا عن الضوضاء.