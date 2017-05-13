موسى أبوطفرة

يجري عدد من النواب مشاورات لعقد اجتماع تنسيقي غدا الاحد لبحث تداعيات استجوابي سمو رئيس الوزراء وما آلت اليه الجلسة الماراثونية للاستجوابات للتأكيد على ضرورة توحيد الرؤى ورأب الصدع بين النواب المستجوبين ونواب المعارضة الذين آثروا مد يد التعاون خلال الجلسة للوصول الى حل عاجل بشأن عودة الجناسي، والتي من المتوقع أن تكون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وذلك بحسب تأكيدات حكومية لعدد منهم.

مصادر نيابية، قالت لـ «الأنباء»: ان المشاورات وصلت الى اتفاق مبدئي حول عقد الاجتماع، مشيرة الى ان قضية الجناسي امر يستحق الاهتمام وإزالة التصعيد، متوقعة ان يصدر القرار الاول لإعادة الجناسي الاثنين المقبل بحيث يشمل المرسوم 4 أسر، وهي التي انتهت اللجنة المشكلة من النظر في ملفاتها وتقريرها الذي تم رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيه.

وقالت المصادر: ان الاجتماع سيطرح النتائج الشاملة التي آلت اليها الاستجوابات والتطرق لعمل اللجنة المشكلة على خلفية الاستجوابات، مبينة ان النواب في هذا الاجتماع يسعون لتوحيد الصفوف لبدء الإنجاز للفترة المقبلة.