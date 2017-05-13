رشيد الفعم

أبدى النائب شعيب المويزري ارتياحه الشديد لمرافعته خلال الاستجوابات التي قدمها وترافع فيها سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أو لوزير الإسكان ياسل أبل.

وبرر، في تصريح لـ «الأنباء»، ذلك الارتياح بأنه أدى الأمانة التي أقسم على صيانتها قبل كل شيء، وأنه مستمر في الدفاع عن مكاسب الأمة وحقوق الشعب. وأكد المويزري ان مرافعاته كانت بالدليل القاطع على تجاوزات من قدمت بحقهم تلك الاستجوابات «ومرتاح على ما أبديته من ملاحظات بالأدلة القاطعة». وأكد ان الاستجواب هو حق أصيل للنائب، وعلى الشعب ان يحاسبني ان لم أقدم الأدلة التي تثبت تجاوزات أي وزير أقدم بحقه الاستجواب.