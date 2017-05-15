وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا برلمانيا لوزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس حول الشكاوى المقدمة من بعض المتقدمين للبعثات بسبب إلغاء الابتعاث إلى كليات شرعية واستبدالها بكليات تربوية.

ونص السؤال على ما يلي: نشرت بعض مواقع إخبارية شكوى لعدد من المتقدمين للبعثات في كلية الشريعة في جامعة الكويت يبدون استياءهم من إلغاء الابتعاث إلى كليات شرعية واستبدالها بكليات تربوية.



وعليه، يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:

1 ـ صورة من محاضر اجتماعات لجان البعثات في الأقسام العلمية التي اعتمدت فيها أسماء الجامعات والكليات المرشحة للابتعاث في العام الدراسي الحالي 2016/2017.

2 ـ صورة من محضر اجتماع لجنة البعثات في كلية الشريعة في جامعة الكويت التي اعتمدت فيها أسماء الجامعات والكليات المرشحة للابتعاث في العام الدراسي الحالي 2016/2017.

3 ـ صورة من خطاب عميد كلية الشريعة إلى نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن أسماء الجامعات والكليات المرشحة للابتعاث في العام الدراسي الحالي 2016/2017.

4 ـ كشف بأسماء المتقدمين لبعثات كلية الشريعة عند فتح باب القبول، والأقسام التي تقدموا لها وشهاداتهم ومعدلاتهم في مرحلتي الليسانس والماجستير، وأسماء الجامعات التي تخرجوا فيها في المرحلتين الجامعية والماجستير.

5 ـ ما المستند اللائحي الذي استند إليه نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية في إلغاء جامعات وكليات شرعية أرفقتها عمادة كلية الشريعة للابتعاث في العام الدراسي الحالي 2016/2017؟

6 ـ ما المستند اللائحي الذي استند إليه نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية في اعتماد كليات تربوية لإيفاد مبتعثي كلية الشريعة للابتعاث في العام الدراسي الحالي 2016/2017؟

7 ـ هل اعتماد جامعات وكليات في غير التخصص مطبق في كليات جامعة الكويت؟