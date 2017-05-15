وجه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.جمال الحربي عن عدد المواليد وعدد الوفيات منذ عام 60 حتى عام 2016.



ونص السؤال على ما يأتي:

إدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات لديها المعلومات الكاملة والشاملة فيما يتعلق بتعداد السكان الأحياء منهم والأموات في الكويت.



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- كشف بعدد المواليد مشتملا على وفيات المواليد السنوي منذ عام 1960 حتى عام 2016 للكويتيين الذكور والأناث وللمقيمين الذكور والإناث كل على حدة.



2- كشف بعدد الوفيات السنوي منذ عام 1960 حتى عام 2016 للكويتيين الذكور والإناث وللمقيمين الذكور والإناث كل على حدة.