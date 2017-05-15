وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس بشأن شغل وظيفة معيد البعثة في جامعة الكويت. وطالب العازمي بتزويده بالآتي:

ما شروط شغل وظيفة معيد البعثة في جامعة الكويت للعام الجامعي ٢٠١٧/ ٢٠١٨؟ يرجى تزويدي بكشف يتضمن أسماء المتقدمين لشغل هذه الوظيفة مع بيان مؤهل كل منهم واسم الجامعة المتخرج منها؟ وهل جميع المتقدمين حاصلين على قبول أكاديمي غير مشروط من الجامعات المعتمدة؟ وهل تم اعتماد طلبات لبعض المتقدمين الحاصلين على قبول اكاديمي مبدئي (مشروط) من الجامعات المعتمدة؟

وما معايير اجتياز المقابلة الشخصية في حال استيفاء المتقدم لجميع الشروط المطلوبة؟ ويرجى تزويدي بأسماء أعضاء لجنة الاختيار والمسمى الوظيفي لكل منهم.