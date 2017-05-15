اللجنة لم تقتنع بـ عدم جدوى إنشاء شركة أخرى للمواشي

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الأحد مناقشة مشروع البديل الاستراتيجي واستمع أعضاؤها إلى الشركة المشاركة في وضع تصوراته، كما ناقشت إنشاء شركة ثانية للمواشي.

ووصفت مقررة اللجنة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة مشروع البديل الاستراتيجي المقدم للجنة بأنه متسرع ومتهور وهبط بالباراشوت على ديوان الخدمة من الشركة التي لا تملك أي أرقام دقيقة.

وقالت الهاشم إن الشركة الأجنبية لم تكن مقنعة فيما عرضته في اللجنة، معتبرة انها أخذت مجهود الخدمة المدنية وقد حصلت على كل المعلومات عن سلم الرواتب.

وأضافت الهاشم ان هذا الأمر ليس فيه أمانة وغير مطمئن، لافتة إلى أن الشركة تجنبت الإجابة عن الأسئلة الصعبة الخاصة بسلم الرواتب، لاسيما المتدنية منها.

وأكدت الهاشم ان الأمر الخطير عندما نتحدث عن رواتب الموظفين الجدد وما ستؤول إليه، أما بخصوص الموظفين الموجودين فالأرقام لم تكن دقيقة باعتراف ديوان الخدمة المدنية.



وبينت الهاشم ان الاجتماع ناقش أيضا موضوع الشركة الثانية للمواشي التي يرفض وزير المالية تأسيسها، مشيرة إلى وجود جدوى للأمن الغذائي من إنشائها إذا أخذ بالاعتبار حجم التركيبة السكانية ونسبة الاعتماد على اللحوم الحمراء.



وأشارت الى ان اللجنة لم تقتنع بما طرح من طرف الوزارة حيث انها جاءت مخالفة للواقع.

وتساءلت الهاشم: ما قصة الشركة الأردنية المسيطرة على السوق، وتم منحها 150 ألف متر في محجر النويصيب؟ ومع ذلك وفي المقابل تقول الحكومة إن الشركة الكويتية ليس لها داع.