سامح عبدالحفيظ

أنهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس الأحد وضع الصيغة النهائية لتعديل قانون مكافآت وبدلات أعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف بالتوافق مع الحكومة ممثلة بوزارتي التربية والمالية والخدمة المدنية.

وهنأ رئيس اللجنة النائب د.محمد الحويلة في تصريح بمجلس الأمة المعلمين والموجهين والقيادات التربوية في الوزارتين بهذا التوافق النيابي ـ الحكومي حول التعديلات، معربا عن تفاؤله بأن يتم إقراره عند العرض على المجلس.

وأوضح أن التعديل يمنح الحق لمن يتولون الوظائف الإشرافية في الحصول على البدلات بعد ترقيتهم ولا يتم إسقاطها كما هو حاصل حاليا، مؤكدا انه تعديل مستحق وتكلفته بسيطة جدا.

وأكد الحويلة أن التعديل سيعود بأثر ايجابي على أداء المعلمين ويساهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية، متمنيا من وزارة التربية النظر في الشرائح الأخرى المساندة للمعلم.

وذكر الحويلة من هؤلاء الأخصائيين الاجتماعيين والنفـــسيين ومصـممي التقنيات التربوية وموجهي التقنيات التربوية وأمناء المكتبات المدرسية وموجهي المكتبــات فــي المنـــاطق التعليمية.

وكشف في هذا الصدد عن أن اللجنة ستعقد اجتماعات خاصة لتبني قانون ببدلات خاصة لتلك الشرائح ليلبي احتياجاتهم ويحقق لهم الرضا والاستقرار الوظيفي بما يواكب دورهم المؤثر في العملية التعليمية.