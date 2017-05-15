تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تعقد لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حلقة نقاشية للاستماع إلى آراء المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الخارجي عن الخطر الذي يحيط بالكويت والمنطقة.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي: ان الغرض من الحلقة النقاشية المزمع عقدها اليوم الاثنين هو الاستماع الى آراء المجتمع المدني والسفراء السابقين والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الخارجي حول قضية الخطر الذي يحيط بالكويت خاصة اننا نعيش بمنطقة ملتهبة.

وأضاف الدقباسي في تصريح صحافي ان الحلقة التي ستعقد بعنوان «أهم التحديات التي تواجه دولة الكويت والمنطقة حاليا» جاءت نتيجة اقتراح مقدم من قبله بصفته رئيسا للجنة وحصوله على موافقة من مجلس الأمة في فبراير الماضي.

وقال: ان اللجنة وجهت الدعوة الى جميع أعضاء المجلس وقيادات وزارة الخارجية وعدد من الأكاديميين والسفراء السابقين لحضور هذه الحلقة والحديث عن هذا الموضوع.

وأعرب عن أمله في ان تشهد الحلقة النقاشية عملا برلمانيا راقيا واستطلاعيا يتم من خلاله استشراف الخطر الذي يواجه بلدنا بالمستقبل، مبينا انها ستسهم في توفير كمية من الآراء ووجهات النظر المختلفة التي تخدم الكويت.

وذكر الدقباسي ان الحلقة النقاشية ستعقد خلال الفترة من 15 إلى 16 مايو 2017 من الساعة العاشرة صباحا الى الثانية ظهرا في الصالة متعددة الأغراض بمبنى صباح الأحمد.

وقال انه سيكون من ضمن المتحدثين السفير محمد سالم البلهان والسفير سليمان ماجد الشاهين والسفير عبدالحميد عبدالله العوضي ود. عبدالله سهر ود. إبراهيم الهديان ود. حمد البلوشي وعبدالمحسن جمال ود. سعد بن طفلة ود. حنان الهاجري.