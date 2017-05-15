رشيد الفعم

تماشيا مع ما خرجت به جلسة الاستجوابات الثلاثة والتي شملت استجوابين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وثالث لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل، وقرار تشكيل لجنة نيابية من النواب د.جمعان الحربش ود.عودة الرويعي وراكان النصف لمتابعة ما جاء في محاور الاستجوابات، علمت «الأنباء» أن أول اجتماع للجنة سيكون نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح مصدر مطلع أن اللجنة بعد أن انتخبت الحربش رئيسا والنصف مقررا والرويعي عضوا ستدرس في اجتماعها الأسبوع الجاري ما جاء في المحور الأول من الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لسمو رئيس الوزراء.

وبين المصدر أن هدف اللجنة هو الوصول إلى توافق بين النواب والحكومة حول آلية الخلاف التي شملتها محاور الاستجواب، وأشار المصدر الى انه لم تحدد للجنة فترة معينة لرفع تقريرها وبذلك ستدرس كل المحاور بدقة وحرص للوصول إلى الحقيقة ومدى تجاوب الجانب الحكومي مع ما جاء في الاستجواب، متوقعا أن يرفع تقرير اللجنة إلى المجلس منتصف دور الانعقاد المقبل على أبعد تقدير نظرا لقرب نهاية دور الانعقاد الحالي.