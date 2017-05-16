عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.

وقال مراقب المجلس النائب نايف المرداس في تصريح صحافي إن مكتب المجلس تطرق خلال اجتماعه إلى ميزانيات الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية وآلية توزيعها وإدراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة. وذكــر المـرداس أن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمنح معاشات استثنائية للعسكرين المتقاعدين مدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة ومن المقرر أن تناقش في جلسة ٢٣ مايو الجاري.

وأشار إلى أن المكتب ناقش عددا من المقترحات والأسئلة المقدمة من النواب إضافة إلى عدد من الأمور الإدارية والمالية والتنظيمية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.