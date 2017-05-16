تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، نظمت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حلقة نقاشية بشأن أهم التحديات التي تواجه الكويت والمنطقة حاليا، وذلك للاستماع إلى آراء المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الخارجي في الخطر الذي يحيط بالكويت والمنطقة.

ورحب رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي بالحضور، وقال إن المنطقة تعيش في محيط ملتهب، وتم توجيه الدعوة إلى نخبة من السفراء السابقين إضافة إلى الأكاديميين وبعض الإعلامين، لافتا إلى أن الجميع يستشعر ما تمر به المنطقة. وطالب الدقباسي بتحويل جلسات الحلقة النقاشية إلى سرية على أن تستأنف الحلقة النقاشية جلستها الثانية والأخيرة غدا. وصرح الدقباسي في مجلس الأمة بعد انتهاء الحلقة بأن المشاركين اتفقوا على عدة قضايا أبرزها تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء جيش إلكتروني لمواجهة الحملات العدائية ضد الأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي بشكل عام. وذكر أن سرية الحلقة النقاشية أتاحت الفرصة للمشاركين بطرح آرائهم ووجهات نظرهم كمتخصصين وما يرونه كتوصيات لأبرز الحلول التي يجب أن تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي وتعزيز مصالح البلد. وأوضح الدقباسي أن اللجنة سترفع تقريرا بما تم في الحلقة النقاشية لمناقشتها في المجلس، معربا عن أمله في أن تكون الحلقة النقاشية باكورة لسلسلة أعمال غير تقليدية وإستراتيجية.

وأشار إلى أن الهدف من الحلقة النقاشية رصد التحديات التي تواجه الكويت في هذه المرحلة التاريخية والإقليم الساخن من خلال رصد وتسجيل كل تحد يواجه البلد والخروج بتوصيات للمختصين بالشأن السياسي.

ولفت إلى أن أعضاء اللجنة اكتفوا بالاستماع لما دار في الحلقة النقاشية ولم يبدوا رأيا ووجدوا إشادة من المشاركين بالحلقة النقاشية، آملا أن يكلل عمل اللجنة بالنجاح.

يذكر أن الحلقة النقاشية تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعنوان «أهم التحديات التي تواجه الكويت والمنطقة حاليا» خلال فترة اليوم والغد في الصالة المتعددة الأغراض بمبنى صباح الأحمد.