بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى عائشة مشاري الفارس عبر فيها عن خالص تهنئته بحصولها على وسام الاستحقاق الوطني برتبة «فارس» من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة تقديرا لجهودها وإسهاماتها في توطيد العلاقات الكويتية- الفرنسية خاصة في المجالين الاجتماعي والثقافي.

كما بعث الغانم ببرقية الى لولوة صالح الملا بمناسبة حصولها على وسام الاستحقاق الوطني لجوقة الشرف برتبة «ضابط» من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة تقديرا لدورها وجهودها في مجال المرأة وحقوق الإنسان.

وبعث الرئيس الغانم ببرقية تهنئة إلى الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح بمناسبة حصوله على وسام الاستحقاق الوطني لجوقة الشرف برتبة «فارس» من قبل الجمهورية الفرنسية الصديقة.