سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل

يباشر مجلس الأمة اعتبارا من جلسته في 23 الجاري مناقشة الميزانيات، تمهيداً لاختتام دور الانعقاد.

وقال مراقب المجلس النائب نايف المرداس ان مكتب المجلس عقد اجتماعا أمس، حيث تطرق خلال اجتماعه الى ميزانيات الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية وآلية توزيعها وإدراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة.

وذكر المرداس ان الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمنح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين مدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة ومن المقرر ان تناقش فيها.

وعودة إلى قضية فض دور الانعقاد، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك جدلا حول تاريخ إنهاء الدور الحالي ونقاشا موسعا عن ضرورة الالتزام بالمادة 85 من الدستور التي حددت دور الانعقاد بـ 8 أشهر، موضحة ان الدور الحالي افتتح بتاريخ 11 ديسمبر 2016.

وأشارت المصادر الى إمكانية إنهاء الدور الحالي مع نهاية شهر رمضان وبعد إقرار الميزانية العامة للدولة على ان يكون هناك دور انعقاد خامس تكميلي وختامي.

وأمس، نظمت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حلقة نقاشية بشأن أهم التحديات التي تواجه الكويت والمنطقة حاليا، وذلك للاستماع إلى آراء المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الخارجي في الخطر الذي يحيط بالكويت والمنطقة.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي ان المشاركين اتفقوا على عدة قضايا أبرزها تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء جيش إلكتروني لمواجهة الحملات العدائية ضد الأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي بشكل عام.