قدم النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د. جمال الحربي عن المشكلات التي تواجه المواطنين والمقيمين جراء ضعف خدمات الطوارئ بالمستشفيات الحكومية.

ونص السؤال على الآتي:

من أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين والمقيمين ضعف الخدمة الصحية المقدمة في المستشفيات العامة ومن أبرز صور الضعف تلك التي تواجه المواطنين والمقيمين في خدمات الطوارئ خلال 24 ساعة من عمل الطوارئ في كافة المستشفيات ويعزو الكثير من المواطنين ضعف الخدمة إلى قلة عدد الأطباء المحددين لاستقبال المرضى.

وطالب الدلال بإفادته وتزويده بالآتي:

1 ـ هل يوجد لوائح أو نظم أو قرارات أو تعاميم تحدد أعداد الأطباء المفترض وجودهم في طوارئ المستشفيات لكل مستشفى في كافة المحافظات في الكويت مع تحديد أعداد الأطباء في الطوارئ في كل مستشفى من المستشفيات الحكومية مع تزويدي بنسخة من تلك النظم والقرارات والتعميمات؟

2 ـ ما الأسباب التي تقف وراء تراجع أعداد الأطباء في طوارئ المستشفيات من 6 أطباء كما هو مفترض إلى 2 من الأطباء في عدد من المستشفيات الحكومية يتواجدون يومين وهل يعد ذلك الأمر مقبولا قانونيا وإداريا؟

3 ـ يرجى تزويدي بكشف يبين أسماء الأطباء المتواجدين في طوارئ كل مستشفى حكومي منذ تاريخ 2017/1/1 وحتى تاريخه مع بيان أسباب غياب من تغيب منهم والأسس القانونية لغياب الأطباء في كل طوارئ من طوارئ المستشفيات الحكومية.

4 ـ هل تقوم قيادة الوزارة أو لديها أجهزة رقابية أو من خلال إدارة كل مستشفى بتقديم تقرير عن حالة تواجد والتزام الأطباء بالقيام بأدوارهم في خدمات الطوارئ مع تزويدي بتلك القرارات والتعاميم والنظم في هذا الشأن؟

5 ـ هل قامت وزارة الصحة وقياداتها بتنظيم زيارات (وبالأخص الزيارات غير المتوقعة) للمستشفيات لكشف مدى التزام جميع العاملين بأدوارهم وتواجدهم وهل يوجد آلية أو نظم تحدد آلية مراقبة أداء المستشفيات والأطباء لضمان الجودة وحسن الأداء مع تزويدي بأية نظم أو قرارات أو تعاميم في رقابة الجودة والأداء من المستشفيات؟