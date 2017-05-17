قدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: لما كانت الدولة تحرص بكل أجهزتها على أن تولي فئة ذوي الإعاقة باهتمامها ورعايتها، ونظرا للمعاناة الشديدة التي تتحملها تلك الفئة واسرهم أثناء مراجعتهم للمبنى الرئيسي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التأخير الشديد في إنجاز معاملاتهم، وذلك نتيجة الازدحام الشديد والمتزايد في الهيئة، حيث تستقبل الهيئة جميع حالات ذوي الإعاقة من جميع المحافظات في نفس المبني الرئيسي.

ونص الاقتراح على «إنشاء فروع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في كل محافظة مع تجهيز تلك الافرع بكل المستلزمات التكنولوجية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ودعمه بالكوادر البشرية اللازمة، مع استمرار العمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المبنى الرئيسي الحالي خلال الفترتين الصباحية والمسائية لحين الانتهاء من إنشاء تلك الافرع».