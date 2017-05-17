وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه: بلغ عدد المتقدمين من موظفي وزارة الخارجية لطلب التحويل من كادر الوظائف العامة (الإداريين) الى الكادر الخاص بوزارة الخارجية (الديبلوماسي) ما يقارب الـ 170 طلبا، وهم من ذوي الخبرة في العمل الاداري والعمل الديبلوماسي من خلال عملهم في البعثات بالخارج، وتم آخر تحويل في عام 2009 لمجموعة صغيرة من الاداريين 7 أو 8 في عهد الوزير السابق لوزارة الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وهم سواء في الديوان العام او في السفارة في الخارج من غير أي اختبار او مقابلات شخصية.

ارجو منكم الافادة بالتالي: لماذا تقبل وزارة الخارجية عددا من الملاحق الديبلوماسيين بالرغم من وجود الاداريين ذوي الخبرة المتقدمين لطلب التحويل، علما ان قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي يسمح للوزير بذلك، ارجو توضيح سبب عدم تحويل الاداريين الى ديبلوماسيين منذ سنوات طويلة ولماذا لا يتم تحديد آخر موعد (تاريخ) لصدور القرار الاداري الخاص بتنقلات الموظفين الاداريين اسوة بزملائهم الديبلوماسيين ليتسنى لهم تنظيم احتياجات النقل وخصوصا تسجيل ابنائهم في المدارس في مراكز عملهم المنقولين اليها وما سبب عدم اصدار لائحة خاصة بالاداريين حول المدة المقررة لخدمتهم في البعثات بالخارج او مدة البقاء في الكويت كما هو منصوص للديبلوماسيين في قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي؟ وما سبب وجود فروقات بين الديبلوماسي والاداري فيما يخص بدلات النقل وبدل الاثاث وبدل التمثيل.