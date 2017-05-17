الحصان: خطة متكاملة لدى الوزارة للحد من الازدحام المروري وتطوير الطرق في الكويت تضم ٧٢ مشروعا

سلطان العبدان - بدر السهيل

أوضح وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شبكة الطرق الى جانب توفير اعلى درجات من الكفاءة والجودة.

وأكد المطوع في تصريح صحافي عقب خروجه من اجتماع لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة أمس حرص الوزارة على التنفيذ والاهتمام بمشاريعها، الحيوية التي تهم المواطنين والمقيمين في جميع المناطق. واضاف المطوع ان وزارة الأشغال تعمل الان على تحديد مشاريعها حسب الاولوية والاهمية والكلفة لتبدأ بتنفيذها وفق الجدول الزمني بناء على الخطط التي وضعتها الوزارة. ‏‫من جانبه، اعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.احمد الحصان عن خطة متكاملة لدى الوزارة للحد من الازدحام المروري وتطوير الطرق في الكويت تضم ٧٢ مشروعا، مؤكدا في الوقت ذاته ان سرعة تنفيذ هذه المشاريع تعتمد على التمويل المالي.

وقال الحصان في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة، ان الوزارة وضعت خطة متكاملة تتضمن ٧٢ مشروعا لتطوير الطرق القائمة وانشاء طرق جديدة، مبينا ان الخطط تعتمد على زيادة القدرة الاستيعابية للطرق الحالية والاستعاضة عن الاشارات المرورية بجسور وتطوير التقاطعات الرئيسية بمختلف انحاء البلاد. وأكد ان الوزارة التزمت بتنفيذ هذه المشاريع، وهناك ٢٤ مشروعا يتم تنفيذها حاليا، و٤ مشاريع تم الانتهاء منها، و١٥ مشروعا تم طرحها بمناقصات عامة، ونسعى الى الحصول على التمويل اللازم لها تمهيدا للحصول على الموافقات وتوقيع هذه العقود. ولفت الى وجود العديد من الاتفاقيات الجديدة للتصميم من المفترض ان يتم اخذ الموافقات على تمويلها من وزارة المالية وتوقيع عقودها ودخولها حيز التصميم ومن ثم طرحها في مناقصات عامة لتنفيذ مشاريعها مستقبلا.

وذكر ان الخطة تتطلب وقتا لتنفيذها وفي حال توافر التمويل المالي لها ستنجز هذه المشاريع تباعا منذ ٢٠١٧ ولغاية انتهاء الخطة في ٢٠٢٥.

واوضح ان الوزارة اتبعت منهج الافتتاحات الجزئية في تنفيذ المشاريع التي تنفذ حاليا حرصا منها على استخدام الطرق الجديدة فور الانتهاء منها وعدم انتظار انتهاء المشروع بالكامل. واشار الى التوقيع مؤخرا على عقد تطوير طريق النويصيب والذي يحتوي على ٩ تقاطعات تفك الازدحامات المرورية وتسمح بحرية الحركة على هذه الطرق السريعة، لافتا الى وجود العديد من المشاريع لتطوير شارع القاهرة ومنطقة الاستعمالات الحكومية بجنوب السرة التي سيتم توقيع عقدها الاسبوع المقبل لفتح الجسور والانفاق الخاصة بمداخل ومخارج مستشفى جابر الجديد ومقر وزارة التربية المزمع افتتاحه قريبا وذلك لفك الازدحامات المرورية المتوقعة في هذه المنطقة.