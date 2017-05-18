وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن أسباب التأخير في صرف المكافأة المالية لطلبة كلية التربية بجامعة الكويت.



ونص السؤال على ما يلي: حيث انه من المقرر أن تصرف مكافأة مالية لطلبة جامعة الكويت في كلية التربية الذين أنهوا الفصل الميداني الأول لسنة 2016 والتي تصرف منذ العام الدراسي 2008 بعد كل تدريب للفصل الميداني في مدارس التربية المختلفة حتى العام الحالي إلا أنه قد تأخر صرفها لطلاب الجامعة وكما ورد إلينا من معلومات من كلية التربية أن الكشوف قد تم الانتهاء منها إلا أنها حتى تاريخ 4 مايو 2017 لم ترسل للبنوك وذلك بسبب عدم توريد المبلغ المطلوب للمكافأة من وزارة المالية إلى ميزانية الجامعة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما الأسباب وراء التأخر في صرف مكافأة الطلاب والطالبات (كلية التربية ـ الفصل الميداني) وقد أتموا الفصل الدراسي بتاريخ 3 يناير 2016؟

2 ـ ما مدى صحة المعلومات في تأخر وزارة المالية من صرف المكافأة وعدم إيصالها إلى ميزانية الجامعة؟

3 ـ متى متوقع صرف ميزانية مكافأة الطلاب الذين أتموا الفصل الدراسي (التدريب الميداني) ووصولها إلى الطلاب؟