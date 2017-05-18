وجه النائب صلاح خورشيد سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول معايير اختيار مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الجديد وأسباب إقالة المجلس القديم.



ونص السؤال على ما يلي: أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية السيدة هند الصبيح يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2017 قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية برئاسة سامي الرشيد، فيما حدد القرار مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات.

وبناء عليه يرجى تزويدنا بالآتي:

٭ السيرة الذاتية لجميع أعضاء مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية موضحا فيها الآتي: الشهادة الدراسية الحاصل عليها كل عضو، وسنوات الخبرة والمجالات التي عمل بها كل منهم.

٭ هل توجد لديهم أي خبرة سابقة في مجال الطيران؟

٭ هل سبق اتهام أي عضو بقضايا تمس الشرف والأمانة، وهل صدرت احكام نهائية بهذا الخصوص؟

٭ هل سبق اتهام أي عضو بقضايا تمس الضرر بالمال العام او اختلاسه، وهل صدرت احكام نهائية بهذا الخصوص؟

٭ ما أسباب اقالة مجلس الإدارة السابق، وهل ثبت وجود أي تجاوزات إدارية او مالية قام بها احد منهم؟