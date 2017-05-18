اشاد النائب د.حمود الخضير بالجهود المبذولة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في تطوير الجهاز الامني ومحاولاته المستمرة في تقديم كل الدعم للعاملين في وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين مما يصب في مصلحة العمل ومصلحة الوطن.

واضاف ان الفترة الزمنية القصيرة التي تولى بها الشيخ الجراح وزارة الداخلية انعكست ايجابا على استتباب الامن مما خلق اجواء من الارتياح في صفوف المواطنين الذين نقلوا لنا هذه المشاعر الطيبة التي ارادوا ايصالها الى وزير الداخلية، مثمنا دور كل العاملين في القطاعات الامنية المختلفة للعمل على حفظ الامن في البلاد في ظل صاحب السمو وسمو ولي عهده الامين.

وثمن د.الخضير الدور الكبير للوزير الجراح في اختيار الفريق محمود الدوسري وكيلا لوزارة الداخلية، اذ يعد هذا القرار من القرارات التي تصب في مصلحة وزارة الداخلية، وقد اختار رجلا مناسبا لهذا المكان الحساس مما لاقى ارتياحا كبيرا من قبل العاملين في قطاع الداخلية، مؤكدا ان الفريق الدوسري من القيادات ذات الخبرة الامنية التي من شأنها ان تساهم في خلق افضل السبل للعمل المنشود.

وتمنى د.الخضير ان يستمر عطاء الجراح بهذه الروح الايجابية التي تدفع نحو المزيد من الجهود التي تصب في صالح امن وطننا واستقرار اجواء العمل بوزارة الداخلية، داعيا بالتوفيق للوزير ولكل العاملين بالوزارة تطوير الجهاز الامني ومحاولاته المستمرة في تقديم كل الدعم للعاملين في وزارة الداخلية العسكريين والمدنيين مما يصب في مصلحة العمل ومصلحة الوطن.