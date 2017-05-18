كشف رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة تتدارس تخصيص جلسة خاصة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاع النفطي.



وقال عبدالصمد إن اللجنة ناقشت أمس الميزانية المجمعة لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة وحسابها الختامي، حيث إنه من المقدر لصافي أرباح المؤسسة بالأخذ في الاعتبار التعافي النسبي لأسعار النفط أخيرا نحو 544 مليون دينار بزيادة قدرها 47% عن السنة الميزانية السابقة.

وأضاف أن هذه النتائج المتوقعة بنيت على أساس 45 دولارا للبرميل والذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع تقديرات مبيع النفط الخام إلى ما يجاوز الـ 10 مليارات دينار.



وأوضح أن الإيرادات غير التشغيلية والناتجة عن إيرادات الفوائد والاستثمار وغيرها بلغت 939 مليون دينار.