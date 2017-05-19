أشاد رئيس اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة بموافقة اللجنة التشريعية على اقتراحه الخاص بإنشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي.

وقال الحويلة في تصريح صحافي ان المقترح يتضمن تخصيص موقع جغرافي في إحدى المحافظتين لإنشاء حرمين جامعيين منفصلين أحدهما للذكور والآخر للإناث ويضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالمقترح أحيل إلى اللجنة التعليمية وسوف نقوم بمناقشة هذا التقرير في «التعليمية» ودعوة المختصين حتى يتم إقراره ورفع التقرير إلى المجلس، وقال: سندفع نحو إقراره حتى يتم إنشاء جامعة في محافظة مبارك الكبير أو الأحمدي. ولفت الحويلة إلى أهمية هذا الاقتراح نظرا لأن هاتين المحافظتين لا يوجد فيهما أي منشآت جامعية، فضلا عن ابتعاد المحافظتين جغرافيا عن جامعة الكويت والمدينة الجامعية الأخرى المتوقع إنشاؤها في السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أن هذا الاقتراح يساهم في سد النقص في الأبنية والمنشآت الجامعية نظرا للزيادة المطردة في أعداد السكان والزيادة المتوقعة في السنوات المقبلة، كما يتماشى وما جاءت به خطة الحكومة من إنشاء جامعات حكومية جديدة لمجابهة أعداد الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي الحكومي.

وأكد الحويلة أن التعليم في مختلف مراحله ومستوياته وفروعه يعد عماد الرقي والتقدم الحضاري في المجتمع لتنشئة وإعداد الأجيال لرفع الوطن وإعلاء مكانته بين الأمم وتحقيق الازدهار في جميع نواحي الحياة.

وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري هو خير استثمار وان الإنفاق على التعليم مهما كبر هو استثمار مربح لأنه ينعكس على جميع جوانب الحياة.

ولفت إلى أن التقرير يضم كذلك اقتراحا بإنشاء جامعة حكومية في محافظة الجهراء مقدما من النائب عسكر العنزي، وسنسعى نحو إقرار المقترحين بالتعاون مع النواب.

وأكد الحويلة في ختام تصريحه أنه لن يألو جهدا لإقرار ودعم القوانين الإصلاحية، معتبرا أن هذه القوانين نقلة في المسيرة التعليمية وتسهم في سد الناقص الحاصل حاليا في الأبنية والمنشآت الجامعية.