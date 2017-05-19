ماضي الهاجري

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح أن بداية عمل شركة استقدام وتشغيل العمالة المنزلية سيكون نهاية شهر أغسطس المقبل.

حديث الصالح جاء بناء على رد على الهيئة العامة للاستثمار على سؤال النائب د.وليد الطبطبائي.

وقالت المذكرة إنه لا يحتاج تأسيس الشركة إلى صدور لائحة تنفيذية ولم ينص القانون رقم 69 لسنة 2015 على ذلك لأنه يرجع في إجراءات تأسيس الشركة إلى قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

وأضافت الهيئة: وفق الخطة المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة، فإن التاريخ المتوقع لبداية عمل الشركة نهاية شهر أغسطس 2017 وذلك بعد استكمال كل النظم والقواعد الأساسية والبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واختيار الكوادر المهنية القادرة على تحقيق الأهداف المنشودة من تأسيس شركة ذات قيمة مضافة تتوافق مع متطلبات الأسرة الكويتية. وأشار الرد إلى انه لا توجد أصلا محاضر اجتماعات خاصة بإنشاء الشركة المذكورة، سواء في مجلس إدارة الهيئة أو اللجنة التنفيذية، لأن إنشاء هذه الشركة كان اقتراحا من بعض أعضاء المجلس، والذي أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة ثم إلى اللجنة المختصة، وتم إقراره من المجلس، ويمكن للنائب الرجوع الى محاضر اجتماعات اللجنتين والى مضابط المجلس التي تمت فيها مناقشة الاقتراح بقانون سالف الذكر وإقراره والتصويت عليه، فهي الوعاء الطبيعي لفكرة إنشاء هذه الشركة.