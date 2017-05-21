أحالت الحكومة الى مجلس الأمة نسخة من المرسوم رقم 113 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017.



ونصت مواده على ما يلي: مادة (1): يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 190.293.000 دينار (مائة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثة وتسعون ألف دينار فقط لا غير) مقسمة على عدة أبواب كل فيما يخصه.

مادة (2): تغطية المبلغ المذكور من المال الاحتياطي العام للدولة.

مادة (3): على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (...) لسنة 2017 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 على ما يلي: بناء على طلب وزارة التعليم العالي بتخصيص ميزانية لتغطية مصاريف فعلية تم صرفها من قبل المكاتب الثقافية بالخارج والتي تجاوزت الاعتماد المخصص لها بمبلغ 190.293.000 دينار مع نهاية السنة المالية 2016/2017 وذلك للأسباب التالية:

1 - زيادة في أعداد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج عن طريق وزارة التعليم العالي لعدم قدرة الجامعات الداخلية على استيعاب كل خريجي طلبة الثانوية الراغبين في استكمال تعليمهم في الجامعات بالإضافة لقيام بعض الجامعات بزيادة قيمة الرسوم الدراسية للطلبة بدون إخطار المكاتب الثقافية بذلك والواجب دفعها من قبل المكاتب الثقافية.

2 - الزيادة التي تم إقرارها بموجب القرار الوزاري رقم (58/2014) والمتضمنة زيادة المخصصات والبدلات للبعثات الخارجية للطلبة الكويتيين بالدول العربية والخليجية والأجنبية والتي تشمل الرسوم الدراسية وأجور السفر وتكاليف بدلات الكتب والملابس والذي صدر بعد إعداد المكاتب الثقافية لمشروع الميزانية للعام 2015/2016 وبالتالي لم تتمكن وزارة التعليم العالي من إدراج المبالغ المطلوبة لبند بعثات دراسية للطلبة مما أدى لتجاوز الصرف بالبند المذكور.

3 - تسوية مبلغ 21.46.124 دينارا خاص ببند البعثات الدراسية للطلبة عبارة عن مصاريف فعلية خاصة بالمكاتب الثقافية تم صرفها ولم تتم تسويتها على ميزانية السنة المالية 2015/2016.

4 - قامت وزارة التعليم العالي بإجراء مناقلة من بند البعثات الدراسية للطلبة والنقل للبند مكافآت وجوائز لغير الموظفين بمبلغ وقدره 23.592.000 دينار، وذلك لتغطية مكافآت الطلبة خلال السنة المالية 2015/2016 مما أدى بشكل عام لزيادة العجز في بند البعثات الدراسية للطلبة.

5 - من المتوقع حدوث عجز في بند البعثات الدراسية للطلبة بمبلغ 80.000.000 دينار حتى نهاية السنة المالية 2016/2017 لتكون إجمالي المبالغ المطلوب الموافقة عليها باعتماد إضافي 190.293.000 دينار.



وعليه فقد تم إعداد هذا القانون لفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017، وذلك لسداد العجز في الأبواب كل فيما يخصه حتى 31/3/2017.