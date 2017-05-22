الفارس: خطوات إجرائية للقضاء على ظاهرة تسرب الاختبارات بالتعاون مع «التعليمية» البرلمانية



بدر السهيل

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس الأحد قضية تسرب الاختبارات والمكلفة بها من المجلس بحضور وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس وعدد من قيادات الوزارة.

وتوقع عضو اللجنة النائب د.عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة أن ترفع اللجنة تقريرها حول ظاهرة تسرب الاختبارات خلال الأيام القريبة. وقال إن النقاش أظهر تباينا وخلافا بين رؤية وزارة التربية للقضية ورؤية اللجنة لها، حيث إن الوزارة ترى أنه لا توجد تسريبات والنواب وفق ما لديهم من معلومات يؤكدون العكس.

واعتبر أن الخلل موجود في الهيكل التنظيمي والأداء التربوي بشكل عام، معربا عن اعتقاده بوجود أسباب عدة لظاهرة تسرب الاختبارات.

وأكد الرويعي تعاون أعضاء اللجنة التعليمية ومسؤولي وزارة التربية وأنهم يشاطرونهم هذا الهم ولكن الكل يجب أن يقف عند مسؤولياته عندما توجد الأدلة والبراهين. وبين أنه تمت مناقشة الدعوة إلى مؤتمر وطني تربوي شامل يشارك فيه مختصون من كل المستويات من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن الجهات الحكومية المطلوب وجودها في هذا المؤتمر هي وزارة التربية والجامعة والتطبيقي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الأبحاث ومجالس الجامعات الحكومية والخاصة والتربويون.

وشدد على أن معالجة مشاكل القطاع التربوي يجب أن تكون من واقع تجريبي صحيح لأن الآراء الأجنبية لن تحل الإشكالية، وإنما بإسهامات القائمين فعليا على التعليم، متمنيا الاستماع إلى صوت المعلمين والطلب في هذا الجانب. من جانبه، قال وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس إنه قدم إلى اللجنة التعليمية جميع المعلومات والمستندات الخاصة بقضية تسريب الامتحانات خلال السنوات الماضية.

وأوضح الفارس في تصريح بمجلس الأمة بعد حضوره اجتماع (التعليمية) أنه في السنة الحالية تم اتخاذ إجراءات وضوابط مشددة منذ طباعة الامتحانات إلى أن تم توزيعها على الطلبة في الفترتين الأولى والثانية.

وأشار الفارس إلى أن الوزارة أثبتت بالأدلة أن اجراءاتنا حدت من تسرب الامتحانات، وأنه بصدد اتخاذ خطوات أخرى في المستقبل القريب، لافتا إلى إبلاغ اللجنة التعليمية بأنها ستساعد وستحد من ظاهره تسرب الامتحانات. وكشف الفارس عن أن وزارة التربية تدرس فكرة أن يكون لكل اختبار رقم سري خاص به تعرف من خلاله المرجعية والنماذج وأن ترسل الامتحانات عن طريق الكمبيوتر وألا يتم إرسالها في صناديق.

وأكد أن هناك الكثير من الأفكار الأخرى تقوم الوزارة بدراستها، وأنه مع مقترحات النواب باللجنة التعليمية سنصل إلى خطوات إجرائية نهائية فيما يتعلق بظاهرة تسرب الاختبارات والقضاء عليها. وعن موضوع الالتحاق أوضح الفارس أن اجتماع اليوم ناقش بشكل أساسي تسرب الاختبارات، ولم يتطرق إلى موضوع الالتحاق، مؤكدا تعاونه مع اللجنة البرلمانية وتزويدها بجميع المستندات التي تطلبها حول قضية بعينها. وأشار في هذا الصدد إلى استعداد وزارته لمد اللجنة بكل متطلباتها حول موضوع البعثات والتعيينات في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

من جانب آخر كشف الفارس عن أن «التربية» بدأت في تشكيل لجنة خاصة لتحديد سياسة القبول على مستوى الدولة بالتعاون مع جميع مؤسسات التعليم الجامعي فيما يتعلق بالبعثات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أنه تمت مناقشة المقاعد المتوافرة في كل مؤسساتنا التعليمية وسيتم اعتماد القدرة الاستيعابية في جامعة الكويت في الاجتماع المقبل مع تلك الجهات. وقال الفارس: إن اجتماع اللجنة التعليمية اليوم حضره من قيادات الوزارة الوكيل د.هيثم الأثري والوكيل المساعد د.سعود الحربي ومدير المطبعة السرية.