تشمل إنشاء مواقف للسيارات متعددة الطوابق فتح مركز تجاري تتوافر فيه الاحتياجات الأساسية للمسافرين عند المنافذ الحدودية

أعلن النائب د.وليد الطبطبائي أن لجنة المرافق العامة وافقت على 20 اقتراحا برغبة قد سبق ان تقدم بها خلال دور الانعقاد الجاري.

وقال الطبطبائي في تصريح صحافي: إن الاقتراحات التي أقرتها اللجنة تشمل إنشاء مواقف للسيارات متعددة الطوابق مقابل قسم الأمراض الباطنية مستشفى الصباح (منطقة الصباح الصحية). وتشمل أيضا فتح مركز تجاري تتوافر فيه الاحتياجات الأساسية للمسافرين عند المنافذ الحدودية البرية الكويتية، وإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية متكاملة مشتملة على جميع وسائل التسلية والترويح الحديثة في كل محافظة من محافظات الكويت.

وأضاف أن من بين الاقتراحات أيضا استبدال إشارة شارع حسين بن علي الرومي (الدائري الرابع) اتجاه السالمية - مقابل مبنى الهيئة العامة للشباب والرياضة - بإنشاء جسر أو نفق، وبناء مساجد حديثة على الطرق الخارجية (طريق السالمي - طريق العبدلي).

وأشار إلى أن الاقتراحات تتضمن وضع خطط إستراتيجية جادة وسريعة تساهم في ضبط وترشيد استهلاك الكهرباء، وإغلاق الكهرباء بعد نهاية الدوام الرسمي بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وتخفيض الإنارة الخارجية.

وتناولت الاقتراحات السماح بفتح مكبرات الصوت الخارجية في أثناء أداء صلاتي المغرب والعشاء وفق الضوابط التي تراها وزارة الأوقاف، وحظر توزيع الإعلانات بجميع أنواعها على المنازل والسيارات بشكل يدوي داخل المناطق السكنية.

وتضمنت الاقتراحات تغطية وتكييف جسر المشاة الواصل بين منطقتي العديلية والخالدية وعمل سلالم كهربائية ومصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم للإناث والرجال والأطفال، بمنطقة كيفان تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وشملت كذلك إنشاء مواقف للسيارات متعددة الأدوار في جامعة الكويت (كيفان) لخدمة طلبة وأساتذة كلية التربية وكلية الشريعة وكلية الآداب.

وتضمنت الاقتراحات إلزام شركات الهواتف المتنقلة بنقل أبراجها من المناطق السكنية، ووضعها فوق أسطح المباني الحكومية بالمخافر والجمعيات التعاونية والمباني التابعة للبلدية، وذلك بشرط ارتفاعها عن الأسطح بما لا يقل عن عشرين مترا، باستثناء المدارس.

وأشار الطبطبائي إلى أن الاقتراحات تضمنت كذلك تفعيل مشروع تدوير المواد غير العضوية للمحافظة على البيئة وإعادة تدويرها على أن يعهد إلى المعهد الكويتي للأبحاث العلمية بالإشراف على هذا المشروع.

وبين أن الاقتراحات شملت إنشاء مواقف للسيارات متعددة الأدوار لكليات جامعة الكويت الموجودة في منطقتي (الخالدية، والعديلية).

كما تضمنت الاقتراحات قيام وزارة الكهرباء والماء ببناء عوازل حديثة خاصة لجميع المحولات الكهربائية في الكويت تمنع انبعاث الأشعة الكهرومغناطيسية منها، وإنشاء دور القرآن وتعليم الحديث والعقيدة في مساجد الكويت، على شأن تكون تكاليفها من أموال التبرعات.

وأضاف أنها شملت تسمية بعض الشوارع في منطقة كيفان بأسماء أسرى وشهداء الغزو العراقي من أبناء وسكان المنطقة، وتوفير الدعم المالي لتشجير وتخضير البلاد عبر عقود الشركات التي تنفذ مشاريع الدولة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.