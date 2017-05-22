حذّر نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري من الخطر الذي يحيط بإدارة استثمارات البلد بعد تقرير لجنة الميزانيات والذي ينتقد الخطر من انفراد شخص بالقرار وإن خسارة الاستثمارات بلغت ٦ مليارات دولار، وقال الكندري في تصريح صحافي: أشير إلى الاستشعار بالخطر الذي يعيق إدارة الاستثمار بالهيئة التي تدير مدخرات أهل الكويت، مشيرا إلى انه تقدم باقتراح تعديل قانون هيئة الاستثمار للعمل على تلافي الملاحظات وسد كل الثغرات التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة بخصوص ميزانية الهيئة العامة للاستثمار وسبل القضاء على كل ‏المعوقات القانونية والاقتصادية التي تعترض هذا الطريق بما في ذلك هيكلة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وأوضح بالقول ان المقترح بقانون يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والمساواة وفق مبادئ الحوكمة، واضعا ضوابط تمنع تضارب المصالح في التعامل مع الهيئة العامة للاستثمار متمنيا أن يتم إقرار القانون في وقت قريب.