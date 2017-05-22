وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس عن أسباب رفض قبول حملة الماجستير في وظائف أعضاء هيئة تدريس في بعض التخصصات بكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

ونص السؤال على ما يلي:

بتاريخ 19/3/2017 أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن وجود وظائف شاغرة لتعيين أعضاء هيئة تدريس في بعض التخصصات بكليات الهيئة وقد تضمن الإعلان المشار إليه الشروط المطلوبة للتعيين بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لحملة شهادة الماجستير ومن هذه الشروط أن يكون معدل المتقدم في درجة الإجازة الجامعية (الليسانس) جيد جدا.

وقد نمى إلى علمنا أن العديد من حملة شهادة الماجستير قد تقدموا بطلبات تعيين لهذه الوظيفة إلا أن النظام الآلي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رفض قبول طلباتهم لعدم استيفائهم شرط المعدل وهو جيد جدا.

وطبقا لقرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم (1340/1999) الصادر بتاريخ 7 أغسطس 1999 يشترط للتعيين في وظيفة عضو هيئة تدريس أن يكون المرشح حاصلا في الإجازة الجامعية الأولى على تقدير جيد جدا على الأقل في المعدل العام ومعدل التخصص.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ نسخة رسمية معتمدة من إعلان التعيين بوظائف أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة مشتملة على جميع الشروط العامة والخاصة المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف؟

2 ـ هل تم اعتماد خطط التعيينات للوظائف المطلوبة في إعلان الهيئة سالف الذكر من قبل مجالس الأقسام العلمية المعنية طبقا لما هو منصوص عليه في لائحة نظام وإجراءات العمل في الأقسام العلمية بكليات الهيئة بالقرار رقم (1385/2002)؟ مع تزويدي بنسخة رسمية معتمدة من محاضر اجتماعات الأقسام العلمية بهذا الخصوص.

3 ـ كم يبلغ عدد المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس طبقا للإعلان المشار إليه أعلاه؟ مع بيان أعدادهم طبقا لكل كلية على حدة، ولكل تخصص في كل كلية على حدة.

4 - جميع بيانات المتقدمين للتعيين بوظائف أعضاء هيئة تدريس في الهيئة من حملة درجة الماجستير طبقا للإعلان المشار إليه أعلاه متضمنا الآتي: (اسم المتقدم ـ الجامعة التي منحته درجتي الليسانس والماجستير ـ التخصص العام والدقيق ـ المعدل في التخصص العام ومعدل التخصص ـ ما يفيد معادلة الشهادة من الجهات المختصة بالدولة ـ ما يفيد توافر جميع الشروط العامة والخاصة في كل متقدم).

5 ـ كم عدد المتقدمين من الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا؟ وما صحة ما يتم تداوله بأن الهيئة قد قامت برفض طلبات تعيين من يحمل تقدير امتياز وحصر التعيين لمن هو حاصل على جيد جدا؟

6 ـ ما المعدل الذي تعتبره الهيئة معادلا أو مكافئا لتقدير جيد جدا بالنسبة للمعدلات بالأرقام (مع مراعاة اختلاف سلم النقاط وما إذا كان 4 نقاط أم 5 نقاط أم 7 نقاط أم 9 نقاط) أو بالنسبة المئوية.

7 ـ جميع بيانات المتقدمين للتعيين من حملة درجة الماجستير ممن تم رفض قبول طلباتهم أو رفض تقديمهم طبقا للإعلان المشار إليه أعلاه ومعدلاتهم في درجة الإجازة الجامعية والماجستير وأسباب رفض قبول تقديمهم أو رفض طلباتهم.

8 ـ معدلات أعضاء هيئة تدريس في درجة الإجازة الجامعية الأولى (الليسانس) المعينين على مؤهلات الماجستير في كليات الهيئة منذ عام 1999 وحتى تاريخه، مع إرفاق نسخ من شهادات الليسانس الخاصة بهم.

9 ـ هل قامت لجان التعيينات في كليات الهيئة أو اللجنة العليا لتعيينات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة بإجراء أي تعديلات على الإعلان سالف الذكر سواء من حيث التخصصات المطلوبة أو الشهادات (المؤهلات) المطلوبة للتعيين (ماجستير ودكتوراه أم فقط دكتوراه) أو أي شرط من الشروط؟ مع بيان السند القانوني لهذا التعديل إن وجد ومبرراته الواقعية؟

10 ـ ما السند القانوني للجنة العليا لتعيينات أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة مع بيان تشكليها واختصاصاتها؟ يرجى تزويدي باللائحة أو بقرار سند إنشاء هذه اللجنة إن وجد.