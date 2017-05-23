وجه النائب أحمد الفضل سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: من المعروف ان ادارة التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة التابعة لوزارة الداخلية من اهم الادارات التي يعتمد عليها القضاء في اصدار احكامه.

لذا يرجى افادتي بالآتي: ما المؤهل العلمي والتخصصي الحاصل عليه مدير ادارة التزييف والتزوير في الادارة العامة للأدلة الجنائية وهل قدمت الادارة تقارير متناقضة في القضية رقم «654/2016»؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى بيان الأسباب وهل أجري تحقيقا حول ذلك؟ مع بيان نتائج التحقيق؟ وهل قدم مدير الادارة شهادته وإفادته للمحكمة بأن التقرير الأول خطأ وانه وقع واعتمد من موظف لا يحق له التوقيع على التقرير وما الاجراء الذي اتبع لتصحيح الخطأ؟