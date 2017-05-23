سلطان العبدان

عقدت لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعا أمس لحصر الملفات الخاصة بمحاور الاستجوابين ووضع آلية العمل.

وقال مقرر اللجنة النائب راكان النصف في تصريح صحافي في مجلس الأمة: إن اللجنة ستقوم بدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماعها المقبل، لافتا إلى أنه كلف بالتنسيق لتحديد موعد مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، متمنيا أن يكون خلال الأسبوع المقبل.

وأعرب النصف عن أمله في تعاون الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء خصوصا أن تشكيل اللجنة جاء بتوافق حكومي نيابي.

وأضاف أن اللجنة سوف تستكمل أعمالها حتى ترفع التقرير لمجلس الأمة في أسرع وقت ممكن متوقعا إصلاح جميع التجاوزات وأن تؤخذ على محمل الجد جميع الملفات المستحقة في الاستجوابين.

وأشار إلى أنهم يمدون يد التعاون مع الحكومة حتى النهاية، وستتضح جدية الحكومة في التعاون من خلال معالجة الملفات المتعلقة بمحاور استجوابي رئيس الوزراء.