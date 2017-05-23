أعلن النائب د. عبد الكريم الكندري عن تقديم اقتراح بقانون لزيادة قيمة مكافأة الطلاب إلى ٢٥٠ دينارا وإضافة بند جديد بشمول جميع الطلبة من غير محددي الجنسية الدارسين في جامعة الكويت والجامعات الخاصة.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة أن الغاية من الاقتراح مواكبة الغلاء المعيشي خاصة أن مستلزمات الطلبة الآن ارتفعت قيمتها وأصبح مبلغ المكافأة الحالي لا يكفي للقيام بتلك المتطلبات.

وأوضح أن زيادة قيمة الكتب الجامعية وتطور الدراسة بالاعتماد على البحوث والمشاريع أصبحت تشكل تكاليف يتحملها الطلبة ولم تعد الـ ٢٠٠ دينار تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الكويتية. وقال الكندري إنه من جهة أخرى يعلم الجميع الحالة الإنسانية للطلبة البدون وهم أكثر من يستحق الشمول بهذه المكافأة، مشيرا إلى أنه كان يتلقى الإعانة الطلابية من الجامعة الفرنسية ولم يفرقوا بين جنسية وأخرى.

واشار الكندري إلى أن هذا التصرف يصدر من جامعات كبيرة في دول لديها مشاكل اقتصادية لافتا الى أن الطلبة الخليجيين كانت تصرف لهم إعانات طلابية من الجامعات الفرنسية. وأكد الكندري أن الكويت اليوم أولى بتطبيق هذا النظام وذلك لأن الطلبة البدون بحاجة إلى هذه المكافأة الطلابية ومساواتهم مع نظرائهم وإخوانهم الطلبة الكويتيين. وكشف الكندري عن أن هذا الاقتراح مقدم من طلبة القائمة الحقوقية التي تبنت هذا الاقتراح وتعديله وأشكرهم على تفاعلهم وجهودهم، لافتا إلى انهم سيطلقون حملة لمساندة هذا الاقتراح مع طلبة جامعة الكويت والجامعات الخاصة.

وطالب الكندري نواب المجلس بضرورة مساندته في إقرار هذا التعديل لما فيه من فوائد تصب في مصلحة الطلبة حتى يتغلبوا على أمورهم المعيشية ومصاريف الدراسة ما سينعكس في النهاية على أسرهم.