شدد النائب فيصل الكندري على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق والجمعيات والمحلات خلال شهر رمضان. وطالب الكندري في تصريح صحافي جميع الأجهزة المختصة بأن تقوم بجولات مستمرة للكشف عن المواد الاستهلاكية لمنع الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار. ودعا وزارة التجارة ممثلة في حماية المستهلك إلى تفعيل دورها عبر تشكيل فرق عمل في مختلف المحافظات لمنع التلاعب في الأسعار ورصد المواد الاستهلاكية.

وشدد الكندري على ضرورة تطبيق القانون على جميع المتلاعبين وإحالتهم إلى النيابة وإغلاق محلاتهم.

وأضاف أنه لا تهاون مع أي تاجر متلاعب ويجب أن تكون المحاسبة قائمة في وقتها من دون أي تهاون خاصة أن هناك من يستغل الشهر الفضيل وغيره من المواسم التي عادة تشهد قبولا في البيع لتمرير مخالفاته.