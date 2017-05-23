وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء ووزير النفط عصام المرزوق بشأن الرقابة على تلوث مياه الشرب. وقال الشاهين في مقدمة سؤاله: تتكرر ظاهرة «نفوق الأسماك» دوريا في المياه الإقليمية الكويتية، كما تتزايد نداءات نشطاء وخبراء البيئة بالتحذير من تلوث مياه الخليج العربي. وطالب الشاهين بإفادته وتزويده بالآتي:

1- ما صور ومراحل الرقابة التي تفرضها الوزارة على مياه الخليج العربي الداخلة لمحطاتها؟

2- ما صور ومراحل الرقابة التي تفرضها الوزارة على شبكة المياه العذبة في الدولة؟

3- ما الإجراءات المعتمدة وخطة الطوارئ الموضوعة في حال رصد تلوث في مياه الخليج العربي أو إمدادات المياه العذبة؟ وما صور ومراحل المعالجة البيئية للمياه الخارجة إلى البحر؟