بدر السهيل

وافق أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية بالخارج على تمديد عملها، ورفع رسالة إلى رئيس المجلس بطلب التمديد حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وطلبت اللجنة من وزارة الصحة إفادتها بردود كاملة بشأن مكاتبها الخارجية. وكشف مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بمجلس الأمة عن موافقة مكتب المجلس على طلب اللجنة الذي رفعته لرئيس المجلس بشأن زيارة أعضاء اللجنة المكاتب الصحية في الخارج للاطلاع على جميع المخالفات.

وأضاف حماد أن الوقت المتبقي لعمل اللجنة نفد تقريبا، لذلك صوت أعضاء اللجنة على طلب تمديد فترة عملها، كاشفا عن استدعاء وزير ووكيل وزارة الصحة السابقين ومديري المكاتب الصحية لأخذ إفاداتهم حول التجاوزات. وقال حماد إن اللجنة ناقشت جدول أعمالها بشأن تجاوزات المكاتب الصحية حيث تبين بعد الاطلاع على ردود وزارة الصحة بشأن تجاوزات المكتب الصحي في فرانكفورت بألمانيا أنها ناقصة وغير دقيقة. وأضاف أن أعضاء اللجنة طلبوا من الوزارة تقديم ردود كاملة على جميع التجاوزات، مبينا أن اللجنة تناولت تقارير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات وزارة الصحة حيث وصلنا صندوقان عن هذه التجاوزات ومنها ما يتعلق بالمكاتب الصحية.