بدر السهيل

توالت ردود الأفعال النيابية بعد عودة الجناسي المسحوبة ومن بينها جناسي عائلة النائب السابق عبدالله البرغش حيث أثنى النواب على هذا القرار شاكرين صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على هذه المكرمة الإنسانية.



وفي هذا الإطار قال النائب مبارك الحجرف: ‏تأتي على قدر الكرام المكارم شكرا يا سمو الأمير على كرمك الأبوي مضيفا: أبارك لأخي عبدالله البرغش وآل برغش الكرام بعودة جناسيهم كما كانت ولجميع من رجعت جناسيهم والفال للبقية قريبا بإذن الله تعالى.



ومن جانبه قال النائب د. جمعان الحربش: ‏الحمد لله ‏على عودة جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته ومن معهم كما كانت وأبارك لهم بهذه المناسبة والبقية ستأتي تباعا بإذن الله.



وقال النائب محمد هايف المطيري: ‏نبارك لمن أعيدت جناسيهم المسحوبة وعلى رأسهم عائلة البرغش الكرام ونتطلع إلى استكمال عودة جناسي باقي المستحقين، وأدام الله التعاون في بلادنا لرفع الظلم وإعادة الحقوق لأصحابها.



اما النائب محمد الدلال فقد قال: ‏لله الحمد والشكر، ثم شكرا لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشكر موصول ايضا لكل من اجتهد لعودة الجناسي المسحوبة وألف مبروك لعائلة البرغش وباقي العوائل الكرام.



ومن جهته قال النائب ‏طلال الجلال: نشكر صاحب السمو أمير البلاد على هذه المكرمة والتي ليست بغريبة على سموه كما نهنئ من شملهم القرار الأول بإعادة الجناسي والفال للبقية قريبا بإذن الله.



من جانبه قال النائب د. وليد الطبطبائي: ‏كما ذكرت سابقا أن ضغوط الاستجواب الذي قدمناه سابقا لسمو رئيس الوزراء ساهمت بتسريع اعادة الجناسي ولله الحمد ونحن لم نتزحزح عن موقفنا من الحكومة ونبارك لمن عادت له الجنسية الكويتية والفأل للبقية ان شاء الله.



وبارك النائب ماجد المطيري للنائب السابق عبدالله البرغش ولعائلته الكريمة عودة الجناسي وقال المطيري:‏ شكرا لله ثم لصاحب السمو أمير البلاد ولكل من سعى في ملف عودة الجناسي لأصحابها ونترقب أن تكتمل الفرحة بعودة باقي الجناسي لكل مستحق في القريب العاجل.



من جهته قال النائب الحميدي السبيعي: ‏نحمد الله بعودة جناسي عائلة البرغش الكرام ومن معهم وقريبا البقية إن شاء الله ونشكر صاحب السمو حفظه الله على مكرمته الغالية بعودة الجناسي.



وأضاف السبيعي: ‏لقد تحملنا وصبرنا لأجل هذا اليوم وإن وعدنا صدقنا حتى لو كلفنا ذلك الأمر الكثير وهذا لسان حال باقي زملائي النواب.اما النائب د. محمد الحويلة فقال: ‏الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه على عودة الجناسي عائلة البرغش الكرام ومن معهم، فقد طوينا صفحه والبقية ستتوالى بإذن الله في القريب.



وتقدم الحويلة بالشكر لمقام صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ولكل صادق ومخلص سعى في هذه القضية وشكرا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وزملائه النواب على جهودهم في انفراج هذه القضية.



وفي السياق ذاته قال النائب عبدالوهاب البابطين: ‏الحمد لله على عودة الجناسي المسحوبة كما كانت للأخ عبدالله البرغش وعائلته الكريمة ومن معهم واتقدم بالتهنئة لهم والفال للبقية بإذن الله.



من جانبه قال النائب حمدان العازمي: ‏‏نبارك لجميع من شملهم القرار الأول بعودة الجناسي المسحوبة ونطالب باستكمال العمل بهذا الملف وإعادة الجنسية الكويتية لكل صاحب حق. وقال النائب نايف المرداس: ‏الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نبارك عودة الجناسي لأصحابها وأبارك لأخي عبدالله البرغش وعائلته الكريمة ولكل من عادت لهم الجناسي كما كانت والفال لباقي المستحقين بالقريب العاجل ان شاء الله.



وقال النائب عبدالله فهاد: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نبارك عودة الجناسي لأهلها وانفراج الهم ‏عنهم ونشكر صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ونشكر كل من سعى معنا من النواب وغلب المصلحة لرفع الظلم عن المظلومين.



اما النائب خالد العتيبي فقال: ‏«على قدر النوايا تكون العطايا» فالحمد لله أولا وأخيرا ‏وشكرا لسمو الأمير ولكل من سعى بإعادة الجناسي ‏والف مبروك لمن عاد لحضن الوطن مجددا ‏والفال للبقية قريبا بإذن الله.



بارك النائب فيصل الكندري عودة الجناسي للأسر التي سحبت منهم الجنسية بالفترات السابقة، وتقدم بالشكر لصاحب السمو الأمير على توجيهاته الحكيمة في إعادة الجناسي.



وقال الكندري في تصريح صحافي: ‏أطالب الجنة القائمة على إعادة الجناسي باستمرار العمل والنظر في كل الملفات المطروحة أمامها، واستعجال إعادة الجناسي للمواطنين الذين سحبت منهم الجناسي، مؤكدا ان التعامل الإنساني مع هذه القضية غير مستغرب من أمير الإنسانية صاحب السمو.



وأشاد الكندري ‏بالدور الكبير لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في العمل على تشكيل اللجنة ومتابعة كل الإجراءات حول هذه القضية.