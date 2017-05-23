سلطان العبدان- بدر السهيل

أعلن مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس عن عقد جلسة يوم الخميس المقبل، على أن تكون هذه الجلسة امتدادا لجلستي الثلاثاء والأربعاء.



وقال المرداس في تصريح صحافي إن مكتب المجلس قرر عقد 3 جلسات خلال الأسبوع الجاري، على أن يناقش تقريري المكافآت الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين وتعديل كادر المعلمين إضافة إلى استكمال النظر في برنامج عمل الحكومة على جلسة الثلاثاء.



وأضاف أنه من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلستي الأربعاء والخميس تقارير لجنة الميزانيات بشأن الحساب الختامي وميزانيات 13 جهة حكومية ملحقة ومستقلة.



وكشف المرداس عن عقد جلستين يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل لمواصلة مناقشة القوانين، على أن تعقد جلستان أسبوعيا لاستكمال النظر في الميزانيات وإقرار الميزانية العامة للدولة مع إمكانية عقد جلسات تكميلية أيام الخميس إذا تطلب الأمر، مؤكدا أنه لم يتم إلى الآن تحديد موعد لفض دور الانعقاد.