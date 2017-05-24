استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمكتبه أمس الأمينة التنفيذية العامة السابقة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة «اسكوا» د.ريما خلف.



وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية، كما تم بحث ملابسات استقالة د.ريما من منصبها مؤخرا بعد أن رفضت سحب تقرير الاسكوا المعنون بـ «الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الابارتيد» والذي تضمن إدانات وشواهد على نهج الفصل العنصري الذي تسلكه إسرائيل تجاه الفلسطينيين.



وحيا الغانم خلال اللقاء موقف د.ريما خلف الرافض لسحب التقرير وتقديم استقالتها، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الضغط الديبلوماسي الدولي، وفي جميع المحافل على إسرائيل لإلزامها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي.

حضر اللقاء أمينة سر جمعية الخريجين مها البرجس وأمين صندوق جمعية الخريجين غسان بورحمة.



من جانب آخر، بعث الرئيس الغانم ببرقيتين إلى رئيس مجلس اللوردات البريطاني اللورد فاولر وإلى رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في جنوب مدينة مانشستر، والذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأكد الغانم في برقيتيه التضامن الكامل مع الشعب الإنجليزي الصديق وتأييد الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية للحفاظ على أمنها واستقرارها.